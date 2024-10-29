Швеция прекратила финансовую поддержку властей Грузии

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Власти Швеции остановили финансирование инфраструктурных проектов правительства Грузии из-за нарушений, допущенных во время выборов, а также объявили о финансовой поддержке гражданского сектора страны.

Как информировал "Кавказский узел", 28 октября грузинская оппозиция на митинге в Тбилиси потребовала от властей Грузии предоставить в течение 24 часов избирательные списки и заявила о нежелании вступать в переговоры с правящей партией "Грузинская мечта" по любым вопросам кроме проведения новых выборов.

Власти Швеции заявили о прекращении помощи Грузии в объеме около 200 миллионов крон ежегодно (около 18,7 миллиона долларов), за счет которой финансировалась государственная инфраструктура и программы правительства, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Также власти Швеции объявили о выделении новой линии помощи в размере 25 миллионов крон (около 2,3 миллиона долларов) на поддержку неправительственных организаций Грузии. Причиной этого решения министр международного развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Доса назвал нарушения, допущенные во время выборов в парламент Грузии. Он отметил, что сотрудничество может возобновиться, если Грузия вернется к пути евроинтеграции, передало сегодня в своем телеграм-канале издание JAMnews.

«Правящая партия ни на какие уступки сейчас уже не пойдет. Предполагаю ли я вариант, при котором оппозиции уличными акциями удастся взять инициативу в свои руки? Нет, я не вижу», - написал блогер «Кавказского узла» BERG...man Tbilisi, комментируя митинги оппозиции в Грузии. Блогеры «Кавказского узла» из Тбилиси, Баку, Еревана и Цхинвала комментируют выборы парламента Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами возможного развития ситуации.

Напомним, жители Грузии, не согласные с результатами выборов, 28 октября вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции в центре Тбилиси потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации. 1 Президент Саломе Зурабишвили заявила, что выборы нелегитимны.

После выборов в парламент Грузии даже сторонники радикальной прозападной оппозиции сомневаются в том, что ситуацию можно изменить, отметил автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi. "Даже в случае прямого вмешательства Запада на стороне оппозиции, уже после официальной победы правящей партии, "Грузинская мечта" может пойти на какие-то уступки? Нет. Правящая партия ни на какие уступки сейчас уже не пойдет", – написал он 28 октября в своей заметке "В Тбилиси Виктор Орбан и митинг оппозиции".

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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