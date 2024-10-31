Жители села Мачада помогли потушить пожар в школе

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Около 70 местных жителей участвовали в тушении пожара в школе села Мачада Шамильского района Дагестана.

Сообщение о пожаре в школе поступило по номеру экстренных служб. Когда пожарные приехали на место, горела кровля одноэтажного здания, сообщило управление МЧС по Дагестану.

Пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, а затем потушен полностью. В тушении принимали участие около 70 местных жителей. Жертв и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в селе Хутрах Дагестана. Там огнем были охвачены свыше 20 домов. На помощь пожарным тогда пришли более 500 сельчан.

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