Сельчане подключились к тушению пожара в Хутрахе

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Более 500 сельчан пришли на помощь пожарным и помогли тушить пожар, охвативший более 20 домов в Хутрахе, следует из сообщений главы Дагестана и обнародованного в телеграм видео.

"Кавказский узел" писал, что село Хутрах расположено около границы с Грузией, в 24 километрах от райцентра – селения Цунта. В нем живет около 700 человек, преимущественно дидойцы (цезы), входящие в аваро-андо-цезскую группу народностей. Местные жители заняты в основном сельским хозяйством, многие выезжают в поисках работы в другие города и районы республики. В Хутрахе есть средняя общеобразовательная школа, детсад, а также фельдшерско-акушерский пункт.

В населенном пункте Хутрах Цунтинского района Дагестана загорелись около 20 строений, пострадавших нет, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС России по Дагестану. "В 15:47 мск по системе 112 поступило сообщение о пожаре в населенном пункте Хутрах Цунтинского района.Огнем было охвачено около 20 строений. В 19:07 мск пожар локализован. В 21:25 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления МЧС. В тушении пожара задействованы силы МЧС и местное население, отчиталось ведомство. Администрация Цунтинского района сообщила сегодня в своем Telegram-канале, что площадь пожара в селе составила 800 квадратных метров.

Ситуацию с пожаром прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов, сообщив, что держит ситуацию на личном контроле. По его словам, дагестанские спасатели оперативно среагировали, "благодаря чему удалость избежать более трагических последствий", а "на помощь пожарным пришли около 500 местных жителей", сообщил Меликов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что уже 1 октября оперативная группа МЧС по Дагестану направится в район для оценки ущерба.

Фонд "Инсан" в своем Telegrаm-канале объявил сбор помощи для погорельцев.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале РГВК "Дагестан", огонь охватил дома, расположенные рядом. Местные жители принимали участие в тушении пожара, в частности, были на крыше здания рядом с горящим домом, держа в руках ведра и бревна.

"Кавказский узел" также писал, что 10 февраля жители дагестанского села Хутрах Цунтинского района два километра по сугробам несли женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

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