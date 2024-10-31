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14:08, 31 октября 2024

Число погибших при взрыве в Черкесске возросло до четырех

На месте взрыва в Черкесске. Фото: МЧС Карачаево-Черкесии/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четыре человека погибли при взрыве газа в многоквартирном доме в столице Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", изначально было известно об одном погибшем в результате взрыва газовоздушной смеси в Черкесске. По данным МЧС, не менее девяти человек пострадали, около 50 жильцов дома были эвакуированы.

Позднее стало известно о двух погибших и 11 пострадавших. Затем на месте происшествия спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Таким образом, всего в результате взрыва газа погибли четыре человека, сообщило МЧС России.

Кроме того, в региональном ГУ МЧС пояснили, что, по уточненным данным, в качестве пострадавших в результате взрыва числятся четыре человека, обратившихся за помощью к медикам, пишет "Интерфакс".

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Автор: "Кавказский узел"

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