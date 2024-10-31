Взрыв в Черкесске привел к человеческим жертвам

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В результате взрыва газовоздушной смеси в Черкесске есть погибшие, смерть одного подтверждена официально, не менее девяти человек пострадали, около 50 жильцов дома эвакуированы.

По данным управления МЧС по Карачаево-Черкесии, в результате взрыва газовоздушной смеси в Черкесске погиб один человек.

Из многоквартирного дома, в котором произошел взрыв, эвакуированы около 50 человек. Территория вокруг дома оцеплена, сотрудники экстренных служб проводят осмотр места происшествия и конструкций здания. В результате взрыва повреждены два верхних этажа в пределах двух подъездов пятиэтажного дома, сообщило сегодня в своем телеграм-канале агентство ТАСС.

Предварительная причина взрыва в жилом доме в Черкесске – неисправность газового оборудования, в результате взрыва пострадали девять человек, привело сегодня РИА "Новости" слова сотрудника экстренных служб.

Другой источник сообщил, что число погибших возросло до четырех, пострадали 11 человек, сообщил телеграм-канал "Сапа Кавказ".

После взрыва госпитализированы четыре человека, эвакуированные жильцы дома размещены в пункте временного размещения на базе школы-интерната имени Латоковой, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов .

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на пятом этаже, под завалами могут быть люди. В результате взрыва повреждена также кровля, отметил телеграм-канал Mash.

По словам пользователей сети, виновницей взрыва в Черкесске могла быть пенсионерка, которая живет в доме, в котором произошел взрыв. Комментаторы в сети утверждают, что она часто отказывалась впускать в квартиру сотрудников для проверки газа, а эпицентр взрыва находился в её квартире. К тому же она часто выбрасывала мусор из окон и ругалась на детей нецензурной бранью, угрожала местным жителям и даже обещала устроить взрыв, отметил телеграм-канал chp_kchr.

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