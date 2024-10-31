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14:01, 31 октября 2024

Баку обеспечил победу "Грузинской мечты" в Марнеули

Флаги партии "Грузинская мечта". Фото со страницы «Грузинской мечты» в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинские чиновники помогли правящей в Грузии партии получить голоса азербайджанской диаспоры. Эта технология, по данным независимых азербайджанских журналистов, используется регулярно.

Как информировал "Кавказский узел", грузинские правозащитники указали, что из-за неплотной бумаги на обороте бюллетеней виден след от маркера, по которому можно понять в каком месте избиратель поставил отметку, вследствие чего могла быть нарушена тайна голосования. Центризбирком заявил, что тайна голосования не нарушена.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили .

Власти Азербайджана оказали влияние на результаты выборов в парламент Грузии, поскольку их цели совпадают с целями действующих властей Грузии, а их цели, в свою очередь, совпадают с целями Кремля, сообщило 28 октября Мeydan TV в своем видеосюжете "Как азербайджанские власти вмешивались в избирательный процесс в Грузии", опубликованном на YouTube-канале телеканала.

Власти Азербайджана привлекают для поддержки правящей партии "Грузинская мечта" азербайджанскую общину Грузии. В частности, это делается посредством госнефтекомпании Азербайджана SOCAR, которая финансирует строительство в Грузии различных инфрасттуктурных проектов, в том числе – детсадов, сказано в сюжете.

Компания оплачивает обучение студентов, поддерживает просвещение общины, а также всегда пытается купить голоса этнических азербайджанцев на выборах, сказала на кадрах видеосюжета активистка Самира Байрамова.

По ее словам, подобное происходило на выборах 2016 года. Тогда из Азербайджана в Грузию прибыли высокопоставленые чиновники и открыто поддержали кандидатов от власти. Членам общины открыто было сказано, что власти Азербайджана поддерживают власти Грузии. "Это наши кандидаты и мы хотим, чтобы вы проголосовали за них", – привела Байрамова слова одного из азербайджанских чиновников.

Азербайджанцы в местах компактного проживания голосовали за "Грузинскую мечту, объясняя выбор стремлением к стабильности и процветанию, как будто оппозиционеры обещали войну и бедность, заявил автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Член избиркома, расположенного в одном из районов с азербайджанским населением, признал в соцсети X, что в села приходили люди от власти, угрожали, шантажировали, давали деньги за голоса", – написал он 27 октября в своей заметке "Гражданская война в Грузии возможна?". Блогеры "Кавказского узла" из ТбилисиБакуЕревана и  Цхинвала следят за политической борьбой в Грузии и делятся в своих постах прогнозами возможного развития ситуации.

Очевидно, что за всеми этими процессами стоит Россия, сказал на кадрах видеосюжета Мeydan TV политолог Азер Гасымлы.

Они считают, что Грузия не должна интегрироваться в европейские институты, чтобы Европа не имела право голоса в этом регионе. И чтобы Грузия не получила возможность распространять демократические идеи или идеи прав человека в регионе. Власти Азербайджана всеми силами поддерживают "Грузинскую мечту", чтобы избежать всего этого, заявил аналитик.

В большинстве случаев власти пытаются найти известных людей в обществе и через них связатся с азербайджанской общиной. Чаще всего это люди, занимающие определенную должность в Азербайджане, кто имеет власть и уважение и к кому будут прислушиваться. Через этих людей пытаются донести до общественности свои пожелания, рассказала руководитель платформы "Гражданское единство" Самира Исмаилова.

Все правительства Грузии использовали эту стратегию и потому эта практика не новая. Текущие власти также активно пользуются этим способом, пояснила она.

Сегодня стало известно, что два человека задержаны за вброс бюллетеней на выборах в Грузии. Они подозреваются в том, что во время парламентских выборов вбросили бюллетени в урну для голосования в Марнеульском районе.

В Марнеули за массовый вброс бюллетеней во время парламентских выборов задержан депутата правящей партии "Грузинская мечта" Ровшана Искандарова. Он заявил, что совершил свой поступок, поскольку его "довела оппозиция". "Я не мог сдержать эмоции, и, будучи возмущенным, вырвал бюллетени из рук и опустил их в избирательную урну", – привело сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия" слова Искандарова.

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Автор: "Кавказский узел"

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