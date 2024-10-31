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08:53, 31 октября 2024

Тайна голосования на выборах в Грузии поставлена под сомнение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитники в Грузии указали, что из-за неплотной бумаги на обороте бюллетеней виден след от маркера, по которому можно понять в каком месте избиратель поставил отметку. Центризбирком заявил, что тайна голосования не нарушена.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября стало известно, что мониторинговая миссия "Мой голос" потребовала аннулировать результаты голосования на выборах в парламент Грузии на 246 избирательных участках, а "Ассоциация молодых юристов" – на 2263 участках, где использовались электронные технологии.

28 октября грузинская оппозиция на митинге в Тбилиси потребовала от властей Грузии предоставить избирательные списки и заявила о нежелании вступать в переговоры с правящей партией "Грузинская мечта" по любым вопросам кроме проведения новых выборов. После этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии приступила к пересчету голосов избирателей.

Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов", осуществлявшая мониторинг парламентских выборов 26 октября, заявила о нарушении тайны голосования на выборах – на обороте избирательных бюллетеней был обнаружен след от маркера, который позволяет определить за какую партию голосовал избиратель, отметило НПО, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

При этом в период проведения обучающих, имитированных выборов, когда избирателей учили голосованию по новой электронной системе, НПО зафиксировало это нарушение и обратилось в ЦИК с просьбой предпринять необходимые действия, чтобы подобного не было на выборах.

"Письмом от 28 сентября 2024 года было сообщено, что бюллетень, использованный на обучающих и информационных встречах, проводимых ЦИК, был тестовой версией, и качество бюллетеня в день голосования, будет другим, что обеспечит конфиденциальность. Однако это условие не было исполнено", – сказано в заявлении НПО.

28 октября в Тбилиси прошла акция протеста против результатов выборов, однако она не возымела должного эффекта, поскольку протесты в Грузии уже стали носить хронический характер, заявил автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi. "Вместо одной массовой акции проходит множество малых акций. <…> Такого рода акции еще будут, но вряд ли много кто будет готов участвовать в заведомо проигрышных мероприятиях", – отметил он в заметке "Грузинская мечта выиграла выборы – протесты неизбежно утихают". Блогеры "Кавказского узла" из ТбилисиБакуЕревана и  Цхинвала следят за политической борьбой в Грузии и делятся в своих постах прогнозами возможного развития ситуации.

Центральная избирательная комиссия Грузии 30 октября пояснила, что бумага для избирательных бюллетеней была закуплена на основании договора и поставляется типографиям, с которой заключила договор. Бумага используется для напечатания бюллетеней для электронного голосования и голосования посредством бумажных носителей.

"Что касается бюллетеней, изготовленных непосредственно для выборов 26 октября, то избирательная комиссия получила рекомендацию от компании "Смартматик" приобрести офсетную бумагу плотностью 162 грамма для бюллетеней, предназначенных для электронных избирательных машин", – сказано в сообщении ЦИК, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

ЦИК заявила, что закупила офсетную бумагу 190 граммов, которая плотнее рекомендованной. Избирательные бюллетени печатали в трех типографиях и за этим процессом наблюдали члены ЦИК, международные и местные наблюдатели.

Заместитель председателя ЦИК Георгий Шарабидзе на брифинге 30 октября заявил, что не было прецедента назначения повторных выборов из-за того, что избиратели неверно выполнили процедуру тайны голосования. Бумага избирательного бюллетеня была самой плотной.

"Когда речь идет о гарантиях конфиденциальности голоса, прежде всего должны учесть были ли созданы все условия для обеспечения тайны голосования. Рамка-конверт защищает 100% конфиденциальность голоса, это рассмотрели и протестировали, с том числе и при участии неправительственных организаций. Кроме того, при их участии изменены несколько процедур", – сказал в эфире телеканала "Имеди" Шарабидзе, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Поскольку невозможно определить за какого конкретно кандидата проголосовал избиратель, то это означает, что тайна голосования не нарушена, заключил он.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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