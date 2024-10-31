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03:18, 31 октября 2024

Грузинские НПО оспорили больше двух третей избирательных протоколов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мониторинговая миссия «Мой голос» потребовала аннулировать результаты голосования на 246 избирательных участках, а «Ассоциация молодых юристов» – на 2263 участках, где использовались электронные технологии.

Как информировал "Кавказский узел", 28 октября грузинская оппозиция на митинге в Тбилиси потребовала от властей Грузии предоставить избирательные списки и заявила о нежелании вступать в переговоры с правящей партией "Грузинская мечта" по любым вопросам кроме проведения новых выборов. После этого Центральная избирательная комиссия Грузии приступила к пересчету голосов избирателей на пяти случайно выбранных участках в каждом избирательном округе, чтобы перепроверить результаты голосования. 

Грузинские организации, проводившие мониторинг выборов в парламент, 30 октября потребовали аннулировать итоговые протоколы с ряда участков по причине нарушения тайны голосования, передал корреспондент «Кавказского узла». 

Миссия наблюдателей «Мой голос» подала жалобы в окружные избиркомы с требованием аннулировать итоги выборов на 246 избирательных участках, с совокупным количеством избирателей 417 тысяч 305 человек. Представители миссии указали на многочисленные нарушения в день выборов, в том числе несоблюдение тайны голосования, повторное голосование, голосование вместо другого человека, голосование без проверки маркировки избирателя, призванной исключить повторного голосование, а также факты ненанесения этой маркировки. Среди других нарушений они перечислили присутствие на избирательных участках неуполномоченных лиц, препятствия работе наблюдателей (в том числе словесные оскорбления и побои), а также агитацию со стороны представителей участковых избиркомов.

Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов», в свою очередь, потребовала аннулировать результаты голосования на всех избирательных участках, где использовались электронные технологии. Таких участков было 2263, а всего в Грузии в день парламентских выборов работал 3111 избирательный участок.

«Удовлетворение поданных жалоб НПО вызовет проведение повторных выборов. Аннулирование результатов голосования на участках с электронными технологиями окажет влияние на итоги», - говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

Тайна голосования гарантирована Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, она должна соблюдаться на всех этапах избирательного процесса, включая момент помещения избирательного бюллетеня в аппарат по подсчету голосов, отмечается в сообщении НПО. «Ассоциация молодых юристов» также напомнила, что в своих рекомендациях Венецианская комиссия призвала к соблюдению тайны голосования при голосовании с использованием электронных технологий, однако ЦИК Грузии не обеспечил этого.

«В частности, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" установила на избирательных участках видеокамеры, которые в некоторых случаях были направлены на столы регистраторов и машины для верификации, а в некоторых случаях - на кабины для голосования и урну для голосования. Качество бюллетеней не обеспечивало того, чтобы на обратной стороне не оставался след от цветной отметки. Эти два условия составляют высокий риск влияния на избирателей, они нарушают тайну голосования и принцип свободы волеизъявления», - говорится в заявлении НПО.

Кроме того, организация обратилась в прокуратуру с требованием расследования масштабных и системных нарушений тайны голосования. В предвыборный период по зафиксированным фактом нарушений было подано 11 жалоб, в день выборов было зафиксировано 589 нарушений. НПО требует признать недействительными итоговые протоколы 2263 избирательных участков с электронным голосованием и одного участка с традиционным голосованием, привлечь к дисциплинарной ответственности членов 349 участковых комиссий и провести повторное голосование.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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