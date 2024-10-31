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15:43, 31 октября 2024

Аналитики указали на политический мотив реакции Делимханова на запрет хиджабов во Владимирской области

Адам Делимханов. Фото: Duma.gov.ru https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Попытка властей Чечни отменить запрет  хиджабов в школах Владимирской области обусловлена стремлением продемонстрировать мусульманской аудитории в России и за ее пределами политическое влияние, но вместе с тем не исключена и эмоциональная реакция на происходящее.

Как писал "Кавказский узел", министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить в школах хиджабы и никабы.  Муфтий Чечни Салах Межиев назвал антиконституционным  это решение, а возглавляемый им Координационный центр мусульман Северного Кавказа призвал законодательно запретить регионам принимать подобные постановления.После этого депутаты Госдумы от Чечни, в частности Адам Делимханов, по поручению Рамзана Кадырова встретились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, Делимханов пообещал добиться отмены запрета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в Кремле спор о запрете религиозной одежды между властями Чечни и Владимирской области считают региональным вопросом и потому не вмешиваются в него.

Действия Делимханова в связи с темой хиджабов в образовательных учреждениях Владимирской области "Кавказскому узлу" прокомментировали чеченский политолог Руслан Кутаев, председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* и политолог, член объединения "Центр рыночных исследований имени Адама Смита" Сергей Бойко*.

Руслан Кутаев считает действия Минобразования Владимирской области «пробным шаром» .

"Это всё звенья одной цепи наряду с проектом Даванкова. Они двигаются постепенно в направлении полного запрета. Во Владимирской области немного мусульман живёт. Поэтому протестовать особо некому. Сам факт введения запрета стал бы прецедентом для запрета хиджаба в школах других регионов", - сказал он.

По мнению политолога, Делимханову и Кадырову не столько важно приобретение политического веса, сколько важен эмоциональный момент в этом вопросе.

"Они не нуждаются в каких-то бонусах. Мне думается, им как мусульманам тоже надоела исламофобия. Для них очевидны двойные стандарты в отношении мусульман. Поэтому они эмоционально реагируют на такую несправедливость. Но конечно их возмущение, как людей, обладающих властью, становится резонансным", - заявил Кутаев.

Светлана Ганнушкина  отметила, что в настоящее время в России каждый регион и даже каждая школа по-своему решает вопрос о дресс-коде учащихся. "Но я думаю, что школа должна заботиться о том, что в голове, а не что на голове у ребят", -сказала она.

По словам правозащитницы, проект Даванкова хочет наподобие французского закона о запрете религиозной одежды и символов в учебных заведениях ограничить дресс-код учащихся на федеральном уровне.

"Но в самой одежде, в традиционной одежде нет ничего плохого. Важно не то, что девочка носит, а не принуждают ли её. Или не заставят ли её насильно выйти замуж. А сама одежда — не проблема. Это демонстрация разнообразия мира. Одежду нельзя запретить, это можно обсуждать", - подчеркнула Ганнушкина.

По её мнению, усилия Делимханова и Кадырова по отмене запрета на ношение хиджаба рассчитаны как на мусульманскую аудиторию вообще и в Чечне, в частности.

«Но это ещё и демонстрация своего политического влияния. Не думаю, что этот вопрос сильно затрагивает их эмоционально, им важно показать себя", - полагает Ганнушкина.

Сергей Бойко  в свою очередь заявил, что Кадыров и его ближний круг пытаются выступать в роли защитников мусульман в России в целом, работая на целевые аудитории внутри страны. "Это как жители Чечни, так и российские мусульмане, так и за рубежом", отметил он.

Приказ  запрещает во Владимирской области демонстрацию в школе принадлежности к любой религии, а не только к исламу, указал он.

«Поэтому какой-то дискриминации именно мусульман нет. Тем не менее, уверен в том, что после давления людей Кадырова приказ будет отменён, а Кадыров вновь продемонстрирует статус защитника мусульман», считает Бойко.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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