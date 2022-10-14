За отключением газа в Махачкале последовали перебои с электроснабжением

14 октября 2022, 00:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В связи с отключением газа на четыре дня махачкалинцам пришлось греть воду и готовить пищу на электричестве, некоторые горожане были вынуждены приобрести электроприборы, при этом в ряде районов города наблюдались перебои и со светом, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы. Длительное отключение газоснабжения является нарушением и жители вправе требовать перерасчета, указал представитель "Монитора ЖКХ" Сулейман Сулейманов.

Как писал "Кавказский узел", что длительные отключения электричества и газа становились причиной для акция протеса дагестанцев. Так, жильцы двух пятиэтажных домов в Махачкале провели 3 декабря 2021 года акцию протеста, потребовав вернуть в их дома газоснабжение, отключенное восемь месяцев назад. В отношении четырех жильцов был составлен административный протокол, суд назначил им общественные работы. 5 декабря газовая служба восстановила подачу газа в домах по улице Ванашимахинской в Махачкале. 17 августа ежедневные перебои в подаче света вынудили жителей улицы Ярагского в Махачкале перекрыть улицу. В ресурсоснабжающей компании отключения света объяснили аномальной жарой и перегревом оборудования.

Махачкала на четыре для осталась без газа из-за ремонта

О том, что жители Махачкалы и Буйнакска на четыре дня останутся без газа, Минэнерго Дагестана сообщило 10 октября. "С 12 октября в 44 муниципалитетах республики на три дня отключат газ, в Махачкале и Буйнакске подача газа будет прекращена с 11 по 14 октября. Просим жителей отнестись с пониманием. Работа проводится для повышения надежности функционирования газотранспортной системы", - проинформировало ведомство 10 октября в своем Telegram-канале.

В единой дежурной диспетчерской службе Махачкалы корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что подача газа на территории города будет возобновлена к 18.00 мск 14 октября. Газ будет подан во все районы города, сообщил сотрудник диспетчерской службы.

Он добавил, что отключение газа было связано с необходимостью ремонта. "Отключение произошло из-за ремонтно-профилактических работ. Ремонтные работы проводятся каждый год", - пояснил он.

Правозащитник указал на право жителей требовать перерасчета оплаты за газ

Жители, не получавшие какую-либо коммунальную услугу свыше срока установленного законом, имеют право требовать перерасчет при оплате коммунальных услуг, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель правозащитной организации "Монитор ЖКХ" Сулейман Сулейманов.

Перерасчетом должна заняться организация-поставщик услуги, однако, гражданам нужно самим добиваться перерасчета, уверен Сулейманов. "Скорее всего, они не сделают (перерасчет – прим. "Кавказского узла"), поэтому людям самим надо требовать, чтобы им сделали перерасчет за тот период времени, когда отсутствовала коммунальная услуга", - отметил Сулейманов.

Юрист посоветовал гражданам параллельно обратиться в Управление федеральной антимонопольной службы Дагестана с требованием, чтобы поставщик-монополист коммунальной услуги не нарушал "порядок предоставления коммунальной услуги физическим лицам". Такое заявление Сулейманов назвал эффективной мерой. В результате подачи такого заявления человек получает перерасчет за коммунальную услугу, а поставщик - наказание за нарушение закона, пояснил он.

Антимонопольная служба Дагестана 5 сентября оштрафовала на 3,9 миллиона рублей компанию "Газпром газораспределение Махачкала" из-за низкого давления газа в котельных, следствием чего стала недостаточно горячая вода в квартирах горожан.

Правозащитник подчеркнул, что прекращение подачи коммунальной услуги на срок свыше установленного законодательством, является нарушением. Для каждой коммунальной услуги есть свои нормы отметил он. Так, например, прекращение подачи электричества единовременно на срок более 24 часов является нарушением законодательства, а в течении месяца суммарное время отсутствия электричества не должно превышать 72 часов, рассказал Сулейманов. Газоснабжение, со слов правозащитника, не должно прерываться более чем на четыре часа в месяц. Прекращение подачи газа на превышающий эту норму срок является нарушением закона, отметил Сулейманов.

Жители Махачкалы рассказали о трудностях жизни без газа

32-летний Курбан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что проживает в центральной части Махачкалы и в течении трех дней у них прекращена подача газа. При этом житель города отметил, что все необходимые в доме приборы работают на электричестве. "Все электрическое, проблем минимум", - отметил житель города. Однако 12 октября, по его словам, помимо прекращения газоснабжения отключили и электричество, но к вечеру того же дня свет дали, отметил житель Махачкалы.

25-летний Гасан живет с семьей в центральной части города. По его словам, из-за отсутствия газа вынужден подогревать чайник, воду, а также готовить еду на туристической горелке. "Электрического чайника дома нет, потом вспомнил, что у меня есть горелка и подогрел на ней чайник, чтобы искупаться", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Гасан добавил, что у них нет также и горячей воды.

Без горячей воды и газа осталась и семья Патимат. Жительница Махачкалы сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что зависимость от газоснабжения у них минимальная, так как все кухонные приборы, необходимые для приготовления пищи и иных повседневных манипуляций, у них на электричестве. "Мы заранее еду приготовили, а сейчас в микроволновке греем", - отметила она, добавив, что отключения электричества у них не было.

Житель Махачкалы Расул указал, что семья была вынуждена купить электрическую плиту, чтобы готовить пищу и подогревать воду на время отсутствия газоснабжения. "Жена купила электрическую печку. Отсутствие газа ударило по карману, пришлось потратиться", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". При этом электричество, по его словам, за эти три дня у них не было отключалось.

Мадина также сообщила, что была вынуждена купить электрическую печку. "На нас очень влияет отсутствие газа. Нам пришлось покупать электрическую плиту",- отметила жительница города. Она рассказала, что 11 октября отсутствовало и электричество, но затем его включили.

Ислам отметил, что отсутствие газа сильно влияет на его семью, так как у них в квартире индивидуальное отопление и наличие горячей воды зависит от наличия газа. "Чайник электрический и микроволновка есть, но горячей воды не было, так как котел газовый", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Махачкалы Гарун рассказал, что помимо отсутствия газа 11 и 12 октября были перебои с электричеством. "Свет в первые два дня выключали и включали, а газа вообще не было", - отметил он. За период отсутствия газа семья пользуется электрической духовкой, и если бы света не было дольше, они оказались бы в трудном положении, предположил житель города.

Приведенный в тексте опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения опрошенных жителей Махачкалы.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Параул в Карабудахкентском районе 19 сентября перекрыли дорогу, требуя решить вопрос с газификацией. Власти должны помочь жителям, указали пользователи соцсетей. Всему виной нелегальные подключения к газовым сетям владельцев тепличных хозяйств, считают их оппоненты.

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