"Газпром" в Махачкале оштрафован из-за недостаточно горячей воды

06 сентября 2022, 11:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Антимонопольная служба Дагестана оштрафовала почти на 4 млн рублей компанию «Газпром газораспределение Махачкала» из-за низкого давления газа в котельных, следствием чего стала недостаточно горячая вода в квартирах горожан.

Как писал "Кавказский узел", жильцы двух пятиэтажных домов в Махачкале провели 3 декабря 2021 года акцию протеста, потребовав вернуть в их дома газоснабжение, отключенное восемь месяцев назад. В отношении четырех жильцов был составлен административный протокол, суд назначил им общественные работы. 5 декабря газовая служба восстановила подачу газа в дома по улице Ванашимахинской в Махачкале. Протесты жителей помогли добиться решения проблемы, указал глава товарищества собственников жилья.

Компания "Газпром газораспределение Махачкала" оштрафована на 3,9 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением, сообщило управление федеральной антимонопольной службы по Дагестану на своем сайте 5 сентября.

Из-за слабого давления газа в квартирах махачкалинцев были недостаточно теплые батареи, а температура горячей водопроводной воды не соответствовала установленным нормам, "что привело к многочисленным жалобам жильцов", отметили в пресс-службе регионального УФАС. Жалоба "на неправомерные действия" газовой службы поступила также от ОАО "Махачкалатеплосервис", говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей поддержали решение антимонопольной службы.

"Лишь бы где сэкономить, а деньги-то сдирают с людей" - написал Sakinatik в комментариях под новостью в Telegram-канале "Молодежка".

"Штраф символический, конечно, при их оборотах", - указал пользователь с никнеймом "g" в Telegram-канале издания "Новое дело".

Отметим, что на проблемы с подачей газа в Дагестане жалуются не только махачкалинцы. В декабре 2021 года отключение газа в селе Уллубийаул Карабудахкентского района и тепличных хозяйствах его жителей привело к потерям урожая, газовики не предупредили селян о предстоящем отключении, заявил глава села. Подачу газа временно прекращали, чтобы не допустить несчастные случаи во время операции по поиску незаконных врезок в газопроводы, сообщил ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.