Жители Уллубийаула пожаловались на потери урожая из-за отключения теплиц от газоснабжения

14 декабря 2021, 08:15

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Отключение газа в селе Уллубийаул и тепличных хозяйствах его жителей привело к потерям урожая, газовики не предупредили селян о предстоящем отключении, заявил глава села. Подачу газа временно прекращали, чтобы не допустить несчастные случаи во время операции по поиску незаконных врезок в газопроводы, сообщил ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".

Газовый конфликт с перекрытием трассы возник 3 декабря в Карабудахкентском районе. Владельцы тепличных хозяйств из Уллубийаула, недовольные отключением газа в селе, провели массовую акцию протеста на федеральной трассе. Конфликт на следующий день был разрешен - жители села Уллубийаул и представители "Газпрома" достигли соглашения о поэтапном восстановлении подачи газа в теплицы, писал "Черновик".

Газ отключили 3 декабря в 8 часов утра без предупреждения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации села Уллубийаул Руслан Абуев.

"В село, население которого составляет около пяти тысяч человек, газ дали около 13 часов в тот же день. Теплицам дали 4 декабря после обеда. Сейчас у населения и в теплицах есть газ", - сообщил Абуев.

Глава села уточнил, что представители ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" хотели провести ревизию всех теплиц, но на это, по его словам, необходимо не менее недели.

У жителей Уллубийаула около 70 гектаров теплиц, они выращивают томаты, добавил Абуев. Ночью, когда отключили газ, температура воздуха составляла около трех градусов тепла, что для растений являлось недопустимым.

"На урожае это, несомненно, скажется. Ущерб сейчас подсчитываем, может потеряться до 30 процентов урожая. От основной газовой ветки идут разветвления по теплицам. Если есть нарушители, надо адресно с ними работать, а не всем отключать", - считает Абуев.

Сотрудники "Газпром межрегионгаз Махачкала" совместно с бригадами "Газпром газораспределение Дагестан" и представителями правоохранительных органов проводили рейды по выявлению и пресечению самовольных подключений к системе газораспределения в Карабудахкентском районе, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе компании.

"Поводом для проведения данных мероприятий послужили многочисленные сообщения и запросы от местного населения, которые испытывали острую нехватку давления газа. Особенно актуально это проблема стояла в селе Уллубийаул Карабудахкентского района. В ходе проводимых мероприятий была выявлена утечка газа на газопроводе высокого давления. Также были обнаружены незаконные врезки с целью хищения газа. В целях недопущения несчастных случаев и для устранения утечки была временно перекрашена подача газа", - сообщили в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".

Работе сотрудников "Газпром межрегионгаз Махачкала" группой лиц было оказано противодействие, отметил представитель компании.

На сайте компании 3 декабря также размещена новость "Газовики провели масштабные рейды по теплицам в Дагестане". Там говорится, что сотрудники "Газпром межрегионгаз Махачкала" совместно с бригадами "Газпром газораспределение Дагестан" и представителями правоохранительных органов провели масштабные рейды по выявлению и пресечению самовольных подключений к системе газораспределения в Карабудахкентском районе.

"В рамках мероприятий газовики обошли более 40 тепличных хозяйств вблизи села Аданак. Проверки установили, что все тепличные хозяйства имеют договоры на поставки газа, но подключение к сетям газораспределения выполнено с нарушением правил технической эксплуатации газораспределительных систем, что привело к многочисленным утечкам газа на стыковых и фланцевых соединениях газопроводов. Владельцам теплиц выданы предписания до 15 декабря устранить выявленные нарушения. Кроме того, обнаружены 15 самовольных врезок, которые стали причиной нехватки давления в ближайших домах. Несанкционированные подключения ликвидированы. По выявленным фактам готовятся материалы для привлечения нарушителей к административной и уголовной ответственности", - говорится в публикации.

Напомним, ранее "Кавказский узел" писал о проблемах с отключением газа в Дагестане. Так, жильцы двух пятиэтажных домов в Махачкале провели 3 декабря акцию протеста, потребовав вернуть в их дома газоснабжение, отключенное восемь месяцев назад. В отношении четырех жильцов был составлен административный протокол, суд назначил им общественные работы. Газовая служба восстановила подачу газа в дома по улице Ванашимахинской в Махачкале, которые оставались восемь месяцев отключенными от газоснабжения. Протесты жителей помогли добиться решения проблемы, указал глава товарищества собственников жилья.