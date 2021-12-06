Газоснабжение двух домов в Махачкале восстановлено после протестов жильцов

06 декабря 2021, 16:40

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Газовая служба восстановила подачу газа в дома по улице Ванашимахинской в Махачкале, которые оставались восемь месяцев отключенными от газоснабжения. Протесты жителей помогли добиться решения проблемы, указал глава товарищества собственников жилья.

Как писал "Кавказский узел", жильцы двух пятиэтажных домов в Махачкале провели 3 декабря акцию протеста, потребовав вернуть в их дома газоснабжение, отключенное восемь месяцев назад. В отношении четырех жильцов был составлен административный протокол, суд назначил им общественные работы. Мэрия анонсировала восстановление подачи газа 6 декабря.

Сотрудники газовой службы восстановили газопровод, ведущий к двум пятиэтажным домам по улице Ванашимахинской, и подали газ в квартиры, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Елена Субботина. "4 и 5 декабря работники обошли все квартиры, проверяли наше подключение, есть ли утечки. И когда убедились, что все безопасно, дали в середине дня 5 декабря газ", - отметила она.

Необходимые для подключения договоры были подписаны жильцами еще 3 декабря, рассказал председатель местного товарищества собственников жилья (ТСЖ) Руслан Сулейманов. "Подключение, правда, пока временное. Нам еще необходимо установить дорогостоящий общедомовой прибор учета. Но мы его уже заказали и в течение 10-15 дней его должны доставить из Саратова. И тогда уже надеемся, больше проблем у нас не будет", - пояснил председатель ТСЖ.

По мнению Сулейманова, проблемы с газом у них возникли из-за отсутствия слаженной работы между газовыми службами. "Газовую трассу еще в 2014-2015 годах построила компания "Газпром газораспределение Махачкала". Это не самовольное какое-то подключение. Люди в спецодежде компании выполнили все работы – и трубы проложили, красили их, делали обводку вокруг домов. В дальнейшем застройщик открыл лицевой счет, хозяева квартиры оплачивали за газ с 2016 года, квитанции об оплате есть", - отмечает он.

В мае газ был отключен без уведомления жильцов, формальным поводом для этого послужило соблюдение мер безопасности, пояснил Сулейманов. "Газопровод был проложен рядом с железобетонной конструкцией. Со временем оказалось, что плиты могли упасть на газопровод. Тогда мы с жильцами собрали деньги, наняли кран, отодвинули плиты, сделали подпорки. Но трубу все равно отрезали, а оборудование забрали. Когда же мы начали обращаться в горгаз, чтобы нам возобновили подачу, нам стали говорить, что у нас было незаконное подключение к сети", - рассказал председатель ТСЖ.

Жильцам пришлось запрашивать исполнительно-техническую документацию в другой газовой компании, "Газпром межрегионгаз Махачкала", но этих документов не нашлось в архиве горгаза. "У 30 квартир были договоры на поставку газа, акты газификации домовладения, опломбировки приборов учета. Но исполнительно-технической документации почему-то не оказалось в архиве горгаза. В чем вина жильцов, никто не объяснял, доводы наши не слышал. Обращались в прокуратуру, проверка нашла в действиях газовиков нарушения наших прав. Мы обращались в суд. Но так и не могли добиться исправления ситуации", - пояснил он.

Перекрытие трассы стало вынужденной мерой, чтобы на проблему обратили внимание, отметил Руслан Сулейманов. "Жильцы не выступали против кого-то конкретно. Нужно было, чтобы нас услышали", - пояснил он.

По его словам, никто из привлеченных к административной ответственности не намерен обжаловать решение суда. "Мы понимаем, что совершили административный проступок, не оспариваем решение суда, по которому нам назначено по часу общественных работ. Но хотелось бы, чтобы и правоохранительные органы, которые быстро составили на нас материал, также скрупулезно проверили действия газовиков, из-за которых мы оставались восемь месяцев без газа", - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что жильцы 11 многоквартирных домов по улице Амет-Хана Султана, отключенных от газа после взрыва в Махачкале, оставались без отопления и горячей воды с 22 ноября, после того, как жители домов перекрыли дорогу вечером 2 декабря, власти обратили внимание на их проблемы. 4 декабря мэр Махачкалы Салман Дадаев отчитался о восстановлении подачи газа.