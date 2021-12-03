Суд назначил общественные работы участникам акции в Махачкале

03 декабря 2021, 19:26

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Четверо махачкалинцев, вышедших сегодня на акцию протеста с требованием вернуть в их дом газ, обвинены в проведении несанкционированной публичной акции, решением суда им назначены общественные работы. Мэрия пообещала возобновить газоснабжение домов по улице Ванашимахинской 6 декабря.

Как писал "Кавказский узел", жильцы двух пятиэтажных домов в Махачкале провели сегодня акцию протеста, потребовав вернуть в их дома газоснабжение, отключенное восемь месяцев назад.

К пикетировавшим жильцам домов по улице Ванашимахинской приехал заместитель мэра, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из участницу акции протеста Елена Субботина. "С нами встретились, выслушали. Там же провели совещание и пообещали 6 декабря уже дать газ", - рассказала она.

Однако, после того как встреча с представителями горадминистарции закончилась, сотрудники полиции попросили несколько человек проехать в отдел полиции, чтобы дать объяснения. "Сотрудники вели себя корректно, высказывали поддержку, так как и у них есть дети. Но они должны были отреагировать на перекрытие дороги. Нас не задерживали, а пригласили в отдел. Поехало восемь человек. И уже в отделе на четверых из нас, кто стоял с плакатом, составили административный протокол по административной статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 3 статьи 20.2 КоАП РФ). Все произошло достаточно быстро, затем сразу материал передали в суд. И суд назначил нам общественные работы", - отметила она.

Субботина пояснила, что не собирается обжаловать решение суда. "Это не была какая-то акция, это был просто крик души. Мы восемь месяцев жили без газа. У меня ребенок несколько раз переболел. Я согласна, с тем, что мы нарушили закон. Но другого выхода у нас не было. Когда мы действовали по закону, нас просто отфутболивали. Я готова отработать на общественных началах и 100, и 200 часов, лишь бы нам дали газ", - заявила она.

Дом по улице Ванашимахинской отключен от газа из-за зафиксированных нарушений - у потребителей не было ни технических условий, ни общедомового прибора учёта, сообщила сегодня пресс-служба города со ссылкой на АО "Газпром газораспределение Махачкала". Проверка ресурсоснабжающей организацией была инициирована после жалобы жительницы одного из четырех корпусов многоквартирного дома по этой же улице, которая просила "обследовать газовую трубу, ведущую в их дома, так как она проведена с нарушениями", - говорится в сообщении на странице пресс-службы мэрии Махачкалы в Instagram.

"Новая теплотрасса до дома уже проложена, в 6 декабря установят общедомовой прибор учёта, после чего, по словам исполнительного директора АО "Газпром газораспределение Махачкала" Мурада Эминова, газоснабжение будет восстановлено гарантирующим поставщиком", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Махачкале ожидается температура +5 градусов, скорость ветра - до 8 метров в секунду, осадков не ожидается. Днем 4 декабря ожидается +8 градусов, без осадков, скорость ветра снизится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.