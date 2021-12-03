Махачкалинцы потребовали возобновить подачу газа в дома

03 декабря 2021, 10:18

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Два пятиэтажных дома в Махачкале уже восемь месяцев отключены от газоснабжения, заявили сегодня жильцы на акции протеста, потребовав вернуть газ в дома.

Как писал "Кавказский узел", вечером 2 декабря махачкалинцы перекрыли движение на улице Амет-Хана Султана с требованием возобновить газоснабжение, которое было отключено после взрыва в частном доме 22 ноября.

Несколько десятков жителей Махачкалы сегодня утром перекрыли проезд по проспекту Петра Первого, требуя восстановить газоснабжение в двух домах по улице Ванашимахинской (название улицы уточнено - Прим. "Кавказского узла"). Три человека стояли на проезжей части с плакатами "Верните газ", "Газовики против народа". К месту подъехали сотрудники полиции, которые убедили протестующих освободить проезжую часть. Собравшиеся решили продолжить акцию на площади, но затем передумали и остались дожидаться представителей администрации и газовой службы на месте, передал корреспондент "Кавказского узла".

Два пятиэтажных дома на 76 квартир уже восемь месяцев отключены от газа, заявили участники акции.

"Все это время мы старались делать все по закону, но о нас, получается, вытирали ноги. Поэтому мы, увидев, как люди, у которых десять дней не было газа, вчера вышли на улицу, решили тоже заявить о своей проблеме. Другого выхода нет. Это крик души", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Субботина, одна из жительниц дома по улице Ванашимахинской.

По ее словам, газовую трубу, ведущую к двум домам, отрезали 17 мая. "Отключение от газа тогда объяснили тем, что якобы сложилась ситуация, что на газовый счетчик может упасть плита, это могло привести к взрыву. Мы эту проблему устранили в тот же день. Вывезли плиты. Но тогда работники отрезали 60 метров трубы, ведущей к нашим домам. И с тех пор начались наши мытарства, мы так и не можем добиться, чтобы нам подключили газ", - утверждает Субботина.

Она рассказала, что дома заселяли с 2016 года. "Только через пять лет почему-то нам заявили, что у нас неправильные счета, что дом был подключен к газу незаконно. А где они были все это время? И как такое может быть, если счет нам выставляют газовики?" - спросила Субботина.

Местные жители обращались во все инстанции, но до наступления холодов так и не смогли добиться возобновления газоснабжения, отметила она.

"Нам сказали создать ТСЖ, сделать безопасное подключение, установить счетчики, анализаторы, блокираторы. Мы все это сделали за свой счет. Зарегистрировали ТСЖ, выбрали председателя. Но газа нет. Подавали в суд, но заседание отложено, якобы газовые службы пошли нам навстречу. Но где это все? Декабрь месяц, а газа нет", - заявила жительница.

Людям приходится использовать электрообогреватели, так как каждая квартира отапливается индивидуально газовым котлом. "Мы уже привыкли купаться в холодной воде. Но у нас дети, они не могут. Многие болеет из-за того, что нет отопления", - отметили собравшиеся на акции протеста.

Сотрудники полиции разъяснили жильцам, что сообщили в администрацию города, и к ним должен выехать заммэра и представители газовой службы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале температура воздуха +9 градусов, без осадков, скорость ветра составит 9 метров в секунду. Вечером температура снизится до +5, скорость ветра - до 8 м/с, осадков также не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.