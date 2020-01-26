Восемь домов отключены от газа после взрыва в Махачкале

26 января 2020, 23:58

Подача газа в восемь многоэтажек прекращена в Махачкале после взрыва в одном из домов, сообщили газовики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в подвале жилой пятиэтажки в Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал проходивший мимо ребенок, он был госпитализирован.

"Для выяснения обстоятельств хлопка газовоздушной смеси по ул. Гамидова, 53 города Махачкалы перекрыта подача газа для восьми пятиэтажных домов", - говорится в заявлении пресс-службы АО "Газпром газораспределение Махачкала", которое цитирует ТАСС.

В компании сообщили, что "на сегодня работы завершены и продолжатся с 08.00 мск 27 января".

На странице golos.dagestana в Instagram было опубликовано видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент взрыва. На видео, происхождение которого не уточняется, видно, как человек невысокого роста стоит лицом к бетонному забору, что-то перебирая в руках. Вскоре человек, оглянувшись по сторонам, присел на корточки, протянув руку к забору. В этот момент произошел взрыв. Пострадавший выбрался из-под обломков и убежал.

"В одном из жилых домов Махачкалы произошёл взрыв бытового газа. Пострадал 11-летний ребёнок. Он в это время проходил мимо и бросил горящую спичку в подвальное помещение дома. Сейчас он госпитализирован с ожогами лица", - сказано в описании к видео.

Информация о том, что взрыв на улице Гамидова в Махачкале произошел из-за того, что ребенок бросил спичку в подвал, не соответствует действительности, заявило МЧС по Дагестану у себя в Instagram.

В ведомстве подчеркнули, что причины взрыва выясняются. "В результате хлопка газовоздушной смеси выбита перегородка балкона, заложенная кирпичами на 1-м этаже многоквартирного дома [...] Других разрушений нет", - сказано в сообщении.

По состоянию на 23.55 мск на сайте и страницах в соцсетях Минздрава Дагестана нет информации о состоянии пострадавшего в ребенка.

Как сообщалось, 26 апреля 2019 года трое взрослых и трое детей были госпитализированы после взрыва бытового газа в Хасавюрте. 6 мая стало известно, что одна из пострадавших, 17-летняя девушка, скончалась в больнице.