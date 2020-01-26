26 января 2020, 16:19
Ребенок пострадал при взрыве газа в Махачкале
Газ взорвался в подвале жилой пятиэтажки в Махачкале. Пострадал и госпитализирован проходивший мимо ребенок.
Информация о взрыве газа в подвале пятиэтажного жилого дома на улице Гамидова в Махачкале поступила спасателям сегодня днем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси, без последующего горения. Имеются разрушения кирпичной кладки подвального этажа. В результате происшествия пострадал один ребенок, который доставлен в многопрофильную детскую больницу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По словам сотрудника пресс-службы управления, мальчик 2008 года в момент взрыва проходил мимо здания, врачи диагностировали у него легкие травмы, пишет ТАСС.
"Пострадавшая при взрыве газа девочка из Дагестана отправлена в Нижний Новгород", "Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Два человека пострадали при взрыве газа в Дагестане".
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