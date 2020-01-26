Последствия взрыва газа в махачкалинской пятиэтажке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану https://www.instagram.com/p/B7yCu77ncMN/

26 января 2020, 16:19

Ребенок пострадал при взрыве газа в Махачкале

Газ взорвался в подвале жилой пятиэтажки в Махачкале. Пострадал и госпитализирован проходивший мимо ребенок.

Информация о взрыве газа в подвале пятиэтажного жилого дома на улице Гамидова в Махачкале поступила спасателям сегодня днем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси, без последующего горения. Имеются разрушения кирпичной кладки подвального этажа. В результате происшествия пострадал один ребенок, который доставлен в многопрофильную детскую больницу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По словам сотрудника пресс-службы управления, мальчик 2008 года в момент взрыва проходил мимо здания, врачи диагностировали у него легкие травмы, пишет ТАСС.

Примечание:

"Пострадавшая при взрыве газа девочка из Дагестана отправлена в Нижний Новгород", "Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Два человека пострадали при взрыве газа в Дагестане".

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