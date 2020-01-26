Ребенок пострадал при взрыве газа в Махачкале

26 января 2020, 16:19

Газ взорвался в подвале жилой пятиэтажки в Махачкале. Пострадал и госпитализирован проходивший мимо ребенок.

Информация о взрыве газа в подвале пятиэтажного жилого дома на улице Гамидова в Махачкале поступила спасателям сегодня днем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси, без последующего горения. Имеются разрушения кирпичной кладки подвального этажа. В результате происшествия пострадал один ребенок, который доставлен в многопрофильную детскую больницу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По словам сотрудника пресс-службы управления, мальчик 2008 года в момент взрыва проходил мимо здания, врачи диагностировали у него легкие травмы, пишет ТАСС.