Пользователи соцсетей поспорили о требованиях жителей Параула

20 сентября 2022, 12:09

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Жители села Параул в Карабудахкентском районе перекрыли дорогу, требуя решить вопрос с газификацией. Власти должны помочь жителям, указали пользователи соцсетей. Всему виной нелегальные подключения к газовым сетям владельцев тепличных хозяйств, считают их оппоненты.

"Карабудахкентский район, село Параул. Люди в отчаянии вышли и перекрыли дорогу из-за бездействия властей, потому что не знают, как по-другому добиться справедливости. По государственной программе были выделены средства для газификации села Параул, в котором уже который год проблема с газом у населения. Но какие-то заинтересованные лица чинят препятствия и не дают проложить новую трубу, угрожают расправами строителям и грозят сжечь технику", - говорится в сообщении, опубликованном в 18:45 мск 19 сентября в Telegram-канале "ЧП Кавказ".

Авторы сообщения призывают компетентные органы разобраться в ситуации. Дата и время, когда люди перекрыли дорогу, не уточняются. Пост сопровождается видео, на котором показано множество людей, собравшихся на улице. Толпа людей стоит также на дороге, перекрыв движение легковых машин и грузового транспорта. К 11:10 мск сегодня пост набрал 20,9 тысячи просмотров и 113 комментариев. "Это какой то позор", - пишет Mur Murmur. "[...] "Неужели нельзя решить проблему иначе, нужно донести до всех, что тепла хочется всем зимой. Как до сих пор они пользовались газом?? Тут скорее всего недопонимание некоторых людей. Терпения всем. Пусть решится в пользу всех людей", - написал Заур Ибрагимов. "Народ уже три года ждал этого газопровода. И наконец-то государство выделило деньги. [...] Здесь бездействуют органы власти и полиция", - заявил пользователь с ником ..

Аналогичный пост с видео в Instagram* за 12 часов набрал 122,820 просмотров. "В этом весь Дагестан, никто не хочет соблюдать законы (это я про чиновников)", - написал demogamvoramo. "Перекрыли дорогу таким же простым людям, лучше бы в правительство бы перекрыли дорогу!", - заявляет the_end_k_.

Ряд пользователей указали, что рост потребления газа в районе связан с развитием тепличного хозяйства. "Два года назад этой проблемы не было, сейчас построили теплицы и хотят с нашего села взять газ, у нас самих не хватает газа", - возмутился пользователь arabov909. "Теплицы надо законно подключить к газу и всего всем будет хватать.... [...] например, Параулу по нормативу подают, а там утечки огромные..... газа в РФ выше крыши есть, не знают, куда его деть", - заявил umar_bin_ibrahim. "Все дело в теплицах, целые поля, конца края нет, вот куда уходит газ, не только это село, так почти во всех селах, хозяева платят 50 на 50 контролерам, в кассу по белому - никто, есть такие, у которых по 30-50 теплиц, конечно газа не будет, в позапрошлом году два соседних села - Какашура и Параул - дракой выясняли отношения из за этого", - пишет akkaialdassar.

"Кавказский узел" ранее писал о проблемах с отключением газа в Дагестане. Так, в декабре 2021 года глава села Уллубийаул заявил, что отключение газа, в том числе в тепличных хозяйствах привело к потерям урожая, газовики не предупредили селян о предстоящем отключении. ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" заявил, что подачу газа временно прекращали, чтобы не допустить несчастные случаи во время операции по поиску незаконных врезок в газопроводы. Ранее, также в декабре 2021 года, жильцы двух пятиэтажных домов в Махачкале провели акцию протеста, потребовав вернуть в их дома газоснабжение, отключенное восемь месяцев назад. Протесты жителей помогли добиться решения проблемы, указал глава товарищества собственников жилья.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.