Найдено тело пятого погибшего при взрыве в Черкесске

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Число погибших жителей многоквартирного дома в Черкесске достигло пяти, из четырех пострадавших при взрыве один госпитализирован. Для жильцов организован пункт временного размещения.

Как писал "Кавказский узел",четыре человека погибли в результате взрыва газовоздушной смеси в Черкесске. По данным МЧС, не менее девяти человек пострадали, около 50 жильцов дома были эвакуированы.

Сегодня спасатели МЧС России извлекли еще одно тело из-под завалов на улице Лободина в городе Черкесске, где при взрыве пострадали девять человек, сообщило сегодня ТАСС.

Из девяти пострадавших погибли пять человек. Один пострадавший госпитализирован, трое отправлены на амбулаторное лечение, сообщило сегодня управление МЧС по Карачаево-Черкесии. Спасатели вручную и при помощи техники разобрали разрушенные конструкции. "Жильцам из соседних подъездов, в которые возможно зайти без угрозы, сотрудники МЧС России помогут забрать необходимые вещи, медикаменты из квартир", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Министерство также сообщило, что организован пункт временного размещения, где могут расположиться жители многоквартирного дома. "В ночное время суток место происшествия будет оцеплено сотрудниками МВД", - говорится в сообщении.

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