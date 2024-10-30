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13:53, 30 октября 2024

24 курсанта вуза МВД в Ставрополе госпитализированы с отравлением

Скорая помощь. Фото: https://stavropol-news.net/img/20241029/d498fc30107853980b6bf13f718700c0_o.jpg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Курсанты Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России госпитализированы в инфекционную больницу Ставрополя с симптомами отравления.

По данным Минздрава, на 29 октября был госпитализирован 21 человек, на сегодня - еще три.

"Всего госпитализировано 24 человека, медпомощь оказывается, тяжелых случаев нет", - цитирует пресс-службу краевого Минздрава "Интерфакс".

Следователи начали проверку обстоятельств инцидента по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщается на сайте управления Следственного комитета региона.

Ранее "Кавказский узел" писал о массовом отравлении на Ставрополье в апреле 2022 года. В участковую больницу села Марьины Колодцы всего обратились 79 детей и 40 взрослых. Водоснабжение в семи населенных пунктах Минераловодского городского округа было приостановлено до результатов исследования контрольного отбора проб воды.

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Автор: "Кавказский узел"

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