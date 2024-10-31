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18:08, 31 октября 2024

Обыск прошел в мэрии Буйнакска

Обыски в мэрии Буйнакска. Скриншот видео СУ СК РФ по РД

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Документы по уголовному делу о нецелевом расходовании средств, выделенных на бурение скважин для улучшения подачи воды в Буйнакске, изъяты в мэрии.

Сегодня в администрации Буйнакска следователи провели обыск, в ходе которого были изъяты документы по делу о нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере (часть 2 статьи 285.1 УК РФ), сообщило управление Следкома России по Дагестану.

По версии следствия, по соглашению с министерством финансов Дагестана администрацией Буйнакска "был получен бюджетный кредит в размере 35 миллионов рублей" для бурения пяти скважин на южной окраине города "для стабильного обеспечения водой микрорайонов «Дружба» и «Новый городок»". Более 8,4 миллиона рублей были израсходованы не по целевому назначению, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Следствие не назвало подозреваемых, указав, что в совершении преступления подозреваются "должностные лица администрации"

Как писал "Кавказский узел" 28 декабря 2023 года власти Дагестана заявили, что решили проблему с регулярными перебоями подачи воды в Буйнакск, рапортовав о завершении строительства водовода "Чиркей – Буйнакск". 3 октября жители Буйнакска пожаловались, что длительные перебои с подачей воды в жилые дома сохраняются, в том числе в микрорайоне "Дружба".

С 9 июня не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Роспотребнадзор заявил, что источником отравления стала водопроводная вода. 28 июня Исламудин Нургудаев, который был мэром Буйнакска с 2017 года, досрочно сложил полномочия. В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек.

"Кавказский узел" также писал, что еще в июле 2020 года жители Буйнакска проводили у здания мэрии акцию протеста против проблем с водоснабжением. Мэр Исламудин Нургудаев тогда признал тяжелую ситуацию с обеспечением города водой.

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Автор: "Кавказский узел"

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