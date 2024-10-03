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12:35, 3 октября 2024

Жители Буйнакска заявили о нехватке привозной воды

Раздача бутилированной воды жителям Буйнакска. Фото: gorodbuynaksk / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Буйнакске на фоне регулярных отключений водоснабжения чиновники не организовали надлежащим образом подвоз воды жителям. Водовозки срывают график, а объемов воды в них не хватает на всех, пожаловались горожане.

Как информировал "Кавказский узел", 28 декабря 2023 года власти Дагестана заявили, что решили проблему с регулярными перебоями подачи воды в Буйнакск, рапортовав о завершении строительства водовода "Чиркей – Буйнакск". 2 октября жители Буйнакска пожаловались, что длительные перебои с подачей воды в жилые дома сохраняются.

С 9 июня не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Роспотребнадзор заявил, что источником отравления стала водопроводная вода. 28 июня Исламудин Нургудаев, который был мэром Буйнакска с 2017 года, досрочно сложил полномочия. В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек.

В Буйнакске продолжаются регулярные отключения водоснабжения, рассказала местная жительница Марьям. "У нас никогда не было круглосуточной подачи воды. Около двух недель совсем не идет, иногда на несколько минут тонкая струя появляется. Живем в центре города, на улице Ленина, водовозы при мне не приезжали. На звонки отвечают, возят воду по какому-то графику, если нужно, могут отправить воду за плату", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В школе у детей тоже нет воды

Воды нет третью неделю, отметил житель улицы Джамала Кумухского Заур. "Заявку подали на привоз воды, но машина не приехала. График подвоза найти не можем. У нас стоит емкость для воды, уже заканчивается. В школе у детей тоже нет воды, боимся опять распространится какая-нибудь инфекция", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема с подачей воды также в микрорайоне "Дружба", рассказал местный житель Абдул. "В микрорайоне "Дружба" постоянно были перебои с водой, теперь совсем ее нет. В частном доме еще можно установить накопитель, а в многоэтажках как быть? Приходится покупать воду и поднимать ее на пятый этаж. Один раз видел водовоз, так воду быстро разобрали", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Горожане вынуждены покупать воду в магазине

2 октября председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание в Буйнакске по вопросу проблем с водоснабжением, сообщило на своем сайте правительство республики.

23 сентября вышел из строя электродвигатель на насосной станции "Чиркей-насосная", произошла разгерметизация затворов и утечки. "Причиной этому стали переключения – временная мера, необходимая для обеспечения водой жителей города и села Чиркей до окончания капитального ремонта на насосной станции "Чиркейская", – сказано в сообщении.

Чтобы возобновить бесперебойную подачу воды жителям Буйнакска, необходимо купить несколько электродвигателей и устранить проблемы в работе камер переключения и колодцев, заявил заместитель гендиректора "Дагводоканала" Сиражудин Сиражудинов, слова которого приведены в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что еще в июле 2020 года жители Буйнакска проводили у здания мэрии акцию протеста против проблем с водоснабжением. Мэр Исламудин Нургудаев тогда признал тяжелую ситуацию с обеспечением города водой.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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