Мэр Буйнакска ушел в отставку после массового отравления горожан

28 июня 2024, 13:35

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Исламудин Нургудаев сегодня досрочно сложил полномочия главы города, объявила администрация Буйнакска. Отставке мэра предшествовало массовое отравление жителей водопроводной водой.

Как писал "Кавказский узел", с 9 июня не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Сегодня глава Буйнакска Исламудин Нургудаев досрочно сложил полномочия, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" администрация города.

Причины отставки мэра в публикации не указаны, при этом пресс-служба муниципалитета подчеркнула заслуги Нургудаева. "За неполные семь лет в муниципалитете было реализовано множество федеральных и региональных программ. Построены детские сады, благоустроены дворы, парки, скверы и аллеи. Одно из основных и наверное самых главных достижений, это строительство новой водоводной линии Чиркей-Буйнакск", - говорится в публикации.

Напомним, в декабре 2023 года было завершено строительство водовода "Чиркей - Буйнакск". Длительные перебои с подачей воды в дома по-прежнему наблюдаются вопреки отчету властей о завершении строительства водовода, рассказали горожане.

Износ внутригородских сетей водоснабжения и водоотведения составил 80%, заявил глава Буйнакска после открытия нового водовода. "Проектно-сметная документация на обновление городских сетей и строительство очистных сооружений сейчас проходит госэкспертизу, как получим положительное заключение в этой части, мы тоже продолжим работу", - привело его слова РИА "Дагестан".

Еще в июле 2020 года жители Буйнакска проводили у здания мэрии акцию протеста против проблем с водоснабжением. В том же месяце Исламудин Нургудаев признал тяжелой ситуацию с обеспечением города водой. Он заявил об огромном количестве незаконных врезок в водовод, которые сделали жители близлежащих сел, а 8 июля отчитался об устранении более 100 таких врезок. Горожане заявили, что борьба властей с незаконными врезками практически не повлияла на ситуацию с водой.

Исламудин Нургудаев был избран главой Буйнакска в августе 2017 года. Ранее, в 2016 году, он стал депутатом Народного собрания республики от "Справедливой России".

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