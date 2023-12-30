Жители Буйнакска опровергли вывод властей о решении проблем с водой

30 декабря 2023, 15:55

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Длительные перебои с подачей воды в жилые дома сохраняются вопреки отчету властей о завершении строительства нового водовода, рассказали жители Буйнакска. Пользователей Telegram возмутило объявление мэрии о плановом прекращении водоснабжения до 1 января.

Как писал "Кавказский узел", строительство водовода "Чиркей - Буйнакск" завершено, это позволило решить проблему с регулярными перебоями подачи воды в город, заявило 28 декабря правительство Дагестана. Водовод позволит обеспечить чистой питьевой водой и качественным водоснабжением жителей Буйнакска и сел Кумух и Халимбекаул – всего более 68 тысяч человек, отмечалось в сообщении.

28 ноября министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана объявил, что строительство нового водовода "Чиркей - Буйнакск" завершается, и в ближайшее время планируется ввести его в эксплуатацию. Заявление было озвучено на фоне жалоб жителей Буйнакска на регулярные и масштабные отключения водоснабжения.

Ситуация с водоснабжением к 30 декабря не улучшилась, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жители Буйнакска. "В последний раз подача воды осуществлялась во вторник, 26 декабря. Воду дали всего на час. Я была бы рада хотя-бы каждый день по часу получать, чтобы успеть ёмкость наполнить. А то в неделю один раз идет вода последние полгода", - сказала, в частности, жительница города Марьям.

Женщина добавила, что для детей покупает питьевую воду, а для технического использования ездит за водой в местный водоканал с пятилитровыми баклажками.

На длительное отсутствие воды пожаловалась и Мадина, живущая в частном секторе. "Уже четыре дня нет воды. Приходится покупать", - сказала она.

У многих жителей установлены емкости для воды на несколько тонн, пояснил корреспонденту житель Буйнакска Абакар. "Они запасаются впрок и отключения воды в течение определенного времени не чувствуют. Бывает, вода в емкостях кончается, после этого несколько дней воды [в домах] нет. У нас последние два дня не было", - рассказал он.

Заявленная пропускная способность водовода (более 30 тысяч кубометров воды ежесуточно) недостаточна для надежного водоснабжения Буйнакска, в котором проживают более 60 тысяч человек, заметил бывший работник водоканала Исмаил, попросивший не публиковать его фамилию.

"Нужно учитывать не только потребности жителей, но и коммерческие предприятия, государственные учреждения. Плюс утечки и различные потери, а они неизбежны, так как в городе очень ветхие внутригородские сети", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Появление нового водовода не должно привести к росту стоимости воды для населения Буйнакска, которая составляет сейчас около 4 рублей за кубометр, считает он. По словам специалиста, тарифы устанавливались республиканской службой по тарифам, чьи функции переданы министерству энергетики и тарифов Дагестана. Строительство водоводов и подобных объектов должно входить в тарифы для населения, пояснил Исмаил.

Мэрия объявила о новом отключении водоснабжения

Администрация Буйнакска вечером 29 декабря опубликовала в своем телеграм-канале информацию об отключении водоснабжения в городе с 30 декабря по 1 января 2024 года.

"Отключение водоснабжения, связанное с необходимостью регулировки и настройки запорно-регулирующей арматуры, без которой невозможна бесперебойная подача питьевой воды. Завершение работ 31 декабря в 15 часов. Подача водоснабжения 1 января в 12 часов", - заявила мэрия, отметив, что под отключение попадают более 30 тысяч человек.

По состоянию на 15.45 мск 30 декабря, под публикацией размещено 25 комментариев. Авторы некоторых из них раскритиковали власти за перебои с подачей воды. "Начинаем все сначала. То есть везде прогремели на всех пабликах громко, что всё, проблема решена с водой, для кого это все громко прозвучало?" - написал пользователь с ником 22811. "А 28 числа почему не было воды тогда?" – поинтересовалась у чиновников Нефтулаева.

"Никак не наладят подачу воды, и сколько это будет продолжаться, интересно? С октября месяца никак не могут запустить воду, неужели так нас и будут мучить все время?" - посетовал 165949.

"Почему тогда 28 и 29 не было воды?? Ладно, 30 [декабря] плановое отключение, а до этого что было?" – задала вопрос Юлия Русина. "Было бы смешно, если бы не было так грустно. Была бы удивлена, если бы в праздничные дни не пришлось покупать воду", - высказалась Джамиля Дааева.

"На новой линии водовода ведутся пуско-наладочные работы, без них невозможно осуществлять подачу воду населению", - написал представитель администрации Буйнакска.

Напомним, 6 декабря после аварии на водоводе была прекращена подача воды более 30 тысячам жителей Буйнакска, в котором, по данным мэрии, живет около 61 тысячи человек. На время отключения воды власти обещали водовозки, но к некоторым домам они не приехали, и пришлось покупать воду, рассказали 8 декабря "Кавказскому узлу" горожане.

13 ноября после аварии на водоводе без воды также остались около 30 тысяч жителей Буйнакска. В августе из-за аварии на магистральном водоводе также 30 тысяч жителей Буйнакска в течение полусуток оставались без воды. Горожане тогда пожаловались, что страдают от постоянных отключений водоснабжения, и что воду приходится покупать, а чиновники не предпринимают должных мер для того, чтобы наладить стабильное водоснабжение.

В феврале 2022 года горожане также пожаловались на регулярные аварии на водоводе "Чиркей – Буйнакск". Перебои с подачей воды происходят постоянно, и локальный ремонт не решает проблему, отметили они.

В июле 2020 года горожане проводили митинг с требованием наладить подачу воды. Они заявили, что цены на подвоз воды в Буйнакске выросли почти вдвое, а власти не торопятся решать проблему с водоснабжением.

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