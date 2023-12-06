Более 30 тысяч жителей Буйнакска осталось без воды после аварии

06 декабря 2023, 13:48

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После аварии на водоводе прекращена подача воды более 30 тысячам жителей Буйнакска, сообщила мэрия. Пользователи Telegram раскритиковали чиновников за регулярные перебои водоснабжения в городе.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября без воды после аварии на водоводе осталось около 30 тысяч жителей Буйнакска, в котором, по данным мэрии, около 61 тысячи человек.

Более 30 тысяч жителей Буйнакска осталось сегодня без воды после аварии на центральном водоводе Чиркей – Буйнакск, сообщила администрация города. "06.12.2023 г. в 10.00 на пульт диспетчера ЕДДС поступило сообщение от начальника МУП "Буйнакскгорводоканал", что по причине выхода из строя гидрокомпенсатора на первом километре водовода Чиркей-Буйнакск […] была приостановлена подача воды в резервуары. Специалисты АО "Мостоотряд 99" приступили к устранению неполадок. Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ - 18.00 7 декабря 2023 г. Набор воды в резервуары, подача водоснабжения запланирована на 06.00 8 декабря 2023 гола, - говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале мэрии.

В зону отключения попали 30805 человек, в том числе 10850 детей. "В социально значимых объектах имеются запасы воды в ёмкостях от 5 тонн до 10 тонн. Подвоз воды в С3О и населению осуществляется по мере поступления заявок в диспетчерскую службу МУП «Буйнакскгорводаканал»", - сообщила мэрия.

По состоянию на 13.45 мск, под публикацией размещено 55 комментариев. Авторы многих из них раскритиковали чиновников за регулярные проблемы с водоснабжением. "Как по плану аварии", - написала, в частности, Хадижат. "Ну что это такое, когда же будет конец [авариям]", - возмутилась Умукусюм Магомедова.

"Постоянно авария, можете хоть что-нибудь другое сказать, достали, за месяц один раз воду дают, а аварий очень много", - написала Саяханум Рамалданова. "Только привыкнешь, что воду дают через день или через два дня, как на следующий день очередная авария", - посетовал пользователь с ником, состоящим из точки. "Было бы это хотя бы раз в месяц, молчали бы. Но это невыносимо", - написала Настасья Алкеева.

Напомним, жители Буйнакска ранее жаловались на проблему с водоснабжением. В августе из-за аварии на магистральном водоводе полсуток 30 тысяч жителей Буйнакска оставались без воды. Это не разовая, а системная проблема, заявили в соцсети горожане. Они пожаловались, что страдают от постоянных отключений водоснабжения, и что воду приходится покупать, а чиновники не предпринимают должных мер для того, чтобы наладить стабильное водоснабжение.

В июле 2020 года горожане проводили митинг с требованием наладить подачу воды. Они заявили, что цены на подвоз воды в Буйнакске выросли почти вдвое, а власти не торопятся решать проблему с водоснабжением. В феврале 2022 года горожане также пожаловались на регулярные аварии на водоводе. Перебои с подачей воды происходят постоянно, и локальный ремонт не решает проблему, отметили они.

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