Авария на водоводе дала повод для критики в адрес властей Буйнакска

28 августа 2023, 10:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за аварии на магистральном водоводе полсуток 30 тысяч жителей Буйнакска оставались без воды. Это не разовая, а системная проблема, заявили в соцсети горожане. Они пожаловались, что страдают от постоянных отключений водоснабжения, и что воду приходится покупать, а чиновники не предпринимают должных мер для того, чтобы наладить стабильное водоснабжение.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Буйнакска регулярно жалуются на проблему с водоснабжением. Еще в июле 2020 года горожане проводили митинг около здания местной мэрии, на котором потребовали наладить подачу воды. Они заявили, что цены на подвоз воды в Буйнакске выросли почти вдвое, а власти не торопятся решать проблему с водоснабжением. В феврале 2022 года горожане также пожаловались на регулярные аварии на водоводе. Перебои с подачей воды происходят постоянно, и локальный ремонт не решает проблему, отметили они.

По данным мэрии, всего в Буйнакске живут свыше 61 тысячи человек.

28 августа власти Буйнакска сообщили, что водоснабжение домов жителей города прервано из-за аварии на магистральном водоводе Чиркей - Буйнакск. "Предварительное время окончания работ 28 августа 18.00 часов", – сказано в сообщении, опубликованном на странице администрации Буйнакска в соцсети "ВКонтакте".

Минувшей ночью мэрия отчиталась, что ремонт завершен и что ведется заполнение резервуаров водой.

По данным пресс-службы администрации Буйнакска всего без воды остались более 30 тысяч человек, отметил 27 августа Instagram-паблик* dagizvestiyaa.

Эта запись в Instagram-паблике* dagizvestiyaa, на который подписаны около 386 пользователей, на 09.40 мск набрал 477 отметок "нравится" и 43 комментария. Большая часть их авторов пожаловалась на постоянные проблемы с подачей воды.

"Нам не привыкать, и так мы ее всю лето покупаем", – отметила gamzatova673.

"Через день авария. Это просто невозможно. Когда же на наш город обратит внимание [глава Дагестана Сергей] Меликов?" – задалась вопросом zabitova_77_g.

"Это же вроде новая магистраль, недавно проведенный водопровод. И авария такая. Неужели некачественно провели воду?" – спросил ibn.abdullah80.

"Одно и то же. Сколько денег вливают в республику, ничего не меняется к лучшему", – возмутился zubayrov_89_.

"Всю жизнь нет воды в Буйнакске. В неделю один раз еле как дают, иногда через день дают", – пожаловался пользователь zuvzhat.

"А что в Буйнакские когда-то вода была? Этот город назад двигается", – считает dzhon3399.

"Деньги хорошие берут за воду, а воды нету нормальной", – написала nurinna19821302.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.