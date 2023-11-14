Более 30 тысяч жителей Буйнакска остались без воды из-за аварии

14 ноября 2023, 09:29

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Авария на водоводе привела к отключению около половины города, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Буйнакска регулярно жалуются на проблему с водоснабжением. В августе из-за аварии на магистральном водоводе полсуток 30 тысяч жителей Буйнакска оставались без воды. Это не разовая, а системная проблема, заявили в соцсети горожане. Они пожаловались, что страдают от постоянных отключений водоснабжения, и что воду приходится покупать, а чиновники не предпринимают должных мер для того, чтобы наладить стабильное водоснабжение.

Население Буйнакска, по данным мэрии, около 61 тысячи человек.

Авария произошла вечером 13 ноября. Под отключение попадают: население - 30 805 человек, в том числе детей - 10 850", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации города.

Отмечается, что для организации подвоза воды жителям города задействованы 10 единиц техники. Возобновление водоснабжения запланировано на 18.00 15 ноября.

Напомним, в июле 2020 года горожане проводили митинг около здания местной мэрии, на котором потребовали наладить подачу воды. Они заявили, что цены на подвоз воды в Буйнакске выросли почти вдвое, а власти не торопятся решать проблему с водоснабжением. В феврале 2022 года горожане также пожаловались на регулярные аварии на водоводе. Перебои с подачей воды происходят постоянно, и локальный ремонт не решает проблему, отметили они.

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