Власти отчитались о решении проблемы водоснабжения Буйнакска

29 декабря 2023, 09:42

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Строительство водовода "Чиркей - Буйнакск" завершено, это позволило решить проблему с регулярными перебоями подачи воды в город, заявило правительство Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября министр строительства архитектуры и ЖКХ Дагестана объявил, что строительство нового водовода "Чиркей - Буйнакск" завершается, и в ближайшее время планируется ввести его в эксплуатацию. Заявление было озвучено на фоне жалоб жителей Буйнакска на регулярные и масштабные отключения водоснабжения.

6 декабря после аварии на водоводе была прекращена подача воды более 30 тысячам жителей Буйнакска, в котором, по данным мэрии, живут около 61 тысячи человек. На время отключения воды власти обещали водовозки, но к некоторым домам они не приехали, и пришлось покупать воду, рассказали 8 декабря "Кавказскому узлу" горожане. Пользователи Telegram раскритиковали чиновников за регулярные перебои водоснабжения в городе.

Завершено строительство водовода "Чиркей – Буйнакск", и проблема с водоснабжением жителей Буйнакска "наконец решена", заявило вечером 28 декабря в своем телеграм-канале правительство Дагестана, назвав это событие "одним из ключевых итогов 2023 года для Дагестана".

Водовод позволит обеспечить чистой питьевой водой и качественным водоснабжением жителей города Буйнакска и сел Кумух и Халимбекаул – всего более 68 тысяч человек, отмечается в сообщении.

"Строительство водовода стартовало в 2022 году, его стоимость - более 2 млрд рублей. Финансирование велось в рамках федерального проекта «Чистая вода». Протяжённость нового водовода – около 32 км, пропускная способность – более 30 тыс. кубометров воды ежесуточно, на всем его протяжении установлено порядка 90 колодцев", - говорится в публикации.

В июле 2021 года мэрия Буйнакска сообщила, что удалось добиться включения города в федеральную программу "Чистая вода". Заявлению мэрии предшествовали жалобы горожан на то, что часть жителей неделями не получает воды, а в некоторые дома вода подается лишь раз в несколько дней. В декабре 2021 года правительство России объявило, что на реконструкцию системы водоснабжения в Буйнакске направлено более двух миллиардов рублей.

Напомним, 13 ноября после аварии на водоводе без воды также остались около 30 тысяч жителей Буйнакска. В августе из-за аварии на магистральном водоводе 30 тысяч жителей Буйнакска в течение полсуток оставались без воды. Горожане тогда пожаловались, что страдают от постоянных отключений водоснабжения, и что воду приходится покупать, а чиновники не предпринимают должных мер для того, чтобы наладить стабильное водоснабжение.

В феврале 2022 года горожане также пожаловались на регулярные аварии на водоводе Чиркей – Буйнакск. Перебои с подачей воды происходят постоянно, и локальный ремонт не решает проблему, отметили они.

В июле 2020 года горожане проводили митинг с требованием наладить подачу воды. Они заявили, что цены на подвоз воды в Буйнакске выросли почти вдвое, а власти не торопятся решать проблему с водоснабжением.

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