Чиновники отчитались об устранении аварии на водоводе в Буйнакске

08 декабря 2023, 11:39

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Устранена авария, после которой без воды остались более 30 тысяч жителей Буйнакска, идет наполнение системы водоснабжения, сообщили в мэрии. На время отключения воды власти обещали водовозки, но к некоторым домам они не приехали, и пришлось покупать воду, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря после аварии на водоводе была прекращена подача воды более 30 тысячам жителей Буйнакска, сообщила мэрия. Возобновить водоснабжение планировалось утром 8 декабря. Пользователи Telegram раскритиковали чиновников за регулярные перебои водоснабжения в городе.

13 ноября после аварии на водоводе без воды также остались около 30 тысяч жителей Буйнакска, в котором, по данным мэрии, около 61 тысячи человек. В августе из-за аварии на магистральном водоводе 30 тысяч жителей Буйнакска в течение полсуток оставались без воды. Горожане тогда пожаловались, что страдают от постоянных отключений водоснабжения, и что воду приходится покупать, а чиновники не предпринимают должных мер для того, чтобы наладить стабильное водоснабжение.

Сегодня в 09.00 мск работы по устранению последствий аварии завершены, началось заполнение центральной системы водоснабжения водовода «Чиркей - Буйнакск» сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Буйнакска.

По его словам, вода в резервуары еще не поступила, на это потребуется «какое-то время». Оставить заявку на подвоз воды жители могут в «Буйнакскводоканале», добавил представитель администрации.

Некоторые жители города сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что не видели подвоза воды. "На улице Кумухского нет воды три дня. Водовозка к нам не приезжала. Приходится самим покупать воду", - сказал, в частности, житель частного дома Исмаил.

"В микрорайоне "Дружба" до сих пор нет воды. И до аварии она подавалась с перебоями. Нет возможности постирать, приготовить еду. Водовозку не видели", - сообщила жительница многоэтажки Сапият.

Патимат, жительница частного дома по улице Саида Габиева, рассказала, что не смогла дозвониться до диспетчерской, чтобы вызвать водовозку. "Воды нет четвертый день. У нас частный дом, из-за частых перебоев у нас стоит накопитель для воды, он уже почти опустел", - сказала женщина.

Местный житель Ахмед сообщил, что на фоне отсутствия воды в многоэтажных домах нет отопления. "В администрации сказали, что котельная, которая обслуживает дома в микрорайоне «Дружба», отключена из-за отсутствия электроэнергии. Нет воды три дня, в доме холодно, никто не реагирует", - сказал он.

28 ноября министр строительства архитектуры и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов сообщил, что строительство нового водовода "Чиркей - Буйнакск" завершается, и в ближайшее время планируется ввести его в эксплуатацию.

"Это важный стратегический водовод. На существующем водоводе в последнее время был ряд аварийных ситуаций, и мы готовы дать разъяснения.При строительстве нового водовода у нас никаких сложностей не было: мы его построили в те сроки и за те средства, которые изначально закладывали. Однако при запуске камер-переключений, а их 8 на маршруте – начались гидравлические удары. Новая труба в идеальном состоянии, держит все необходимое давление, но когда [потоки воды] с нее резко переходят в старую, и происходят аварии. Понятно, что постоянное водоснабжение будет осуществляться по новой трубе, вторая, она на то и резервная – для непредвиденных ситуаций", - приводятся его словам в телеграм-канале министерства.

Напомним, в июле 2020 года горожане проводили митинг с требованием наладить подачу воды. Они заявили, что цены на подвоз воды в Буйнакске выросли почти вдвое, а власти не торопятся решать проблему с водоснабжением. В феврале 2022 года горожане также пожаловались на регулярные аварии на водоводе. Перебои с подачей воды происходят постоянно, и локальный ремонт не решает проблему, отметили они.

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