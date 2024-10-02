Длительное отсутствие воды возмутило жителей Буйнакска

02 октября 2024, 11:10

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Подача воды в Буйнакск ограничена уже девятый день из-за поломки оборудования на насосной станции, сообщила администрация города. Глава Дагестана потребовал срочно решить проблему, напомнив об отставке предыдущего мэра, а горожане упрекнули мэрию в безразличии к их проблемам.

Как писал "Кавказский узел", с 9 июня не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Роспотребнадзор заявил, что источником отравления стала водопроводная вода. 28 июня Исламудин Нургудаев, который был мэром Буйнакска с 2017 года, досрочно сложил полномочия.

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Жители Буйнакска остались без водоснабжения, поскольку вышел из строя и не подлежит ремонту глубинный насос, который подавал воду в город, сообщила 1 октября администрация главы Дагестана. "Рассматривается вопрос о выделении средств для закупки нового насоса. Кардинально решить проблему позволят масштабные ремонтные работы, которые завершатся до конца года – будет отремонтировано 12 насосов", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.

По данным Центра управления регионом, в сентябре зафиксировано 165 обращений в связи с проблемами подачи холодной воды в Буйнакске, "отмечены длительные перебои подачи воды", отмечается в сообщении.

Ситуация в Буйнакске с отравлениями, подачей воды, уборкой мусора привела к отставке главы города

"Ситуация в Буйнакске с отравлениями, подачей воды, уборкой мусора привела к отставке главы города. Но проблемы остались. Новый глава должен в первую очередь решить эти негативные последствия! Одна из главных проблем в городе – подача воды. Нужно выработать техническое решение для срочного решения вопроса", – приводятся в публикации слова главы Дагестана Сергея Меликова.

Еще в июле 2020 года жители Буйнакска проводили у здания мэрии акцию протеста против проблем с водоснабжением. Мэр Исламудин Нургудаев тогда признал тяжелую ситуацию с обеспечением города водой. Он заявил об огромном количестве незаконных врезок в водовод, сделанных жителями близлежащих сел, а 8 июля того же года отчитался об устранении более 100 таких врезок. Горожане заявили, что борьба властей с незаконными врезками практически не повлияла на ситуацию с водой.

Электродвигатель на насосной станции «Чиркей-Буйнакск» вышел из строя 23 сентября, в связи с чем подача воды в город ограничена, следует из публикаций в телеграм-канале мэрии Буйнакска.

По данным «Дагводоканала» на 1 октября, вышедший из строя электродвигатель "все еще находится на ремонте", сообщила в тот же день администрация города.

В Буйнакск по распоряжению Меликова прибыл премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, сегодня он провел совещание "по вопросу проблем с водоснабжением", говорится в публикации мэрии.

"Известно, что 23 сентября вышел из строя электродвигатель на насосной станции... В настоящее время проводится экстренный ремонт оборудования, а также решается вопрос о закупке дополнительного насоса. Вместе с тем, для обеспечения г. Буйнакск и Буйнакского района водоснабжением в достаточном объеме реализуется комплекс мероприятий, в частности, капремонт насосной станции «Чиркейская». Ремонт будет завершен до конца года", - говорится в сообщении.

У меня трое детей, уже не знаю, как стирать, воды нет, а покупать не всегда есть возможность

Авторы комментариев под публикациями мэрии пожаловались на длительное отсутствие воды в Буйнакске. "На Достоевского когда будет вода? У меня трое детей, уже не знаю, как стирать, воды нет, а покупать не всегда есть возможность", - написала 1 октября Samira. "По данным диспетчера " Буйнакскводоканал", подача воды по вашему адресу сегодня не планируется. Вы можете оставить заявку на подвоз воды", - ответил на это представитель мэрии.

"Я 43 года тут живу в этом городе. И проблема с водой так за все эти годы не решилась", - написала Amina S. "Почему насос на весь город один, почему не 2-3-4 насоса. Один насос весь город ждет… Неужели нельзя купить пару насосов и поставить на запаску", - удивилась Рукия.

Нет возможности купаться и стирать, готовить не можем, что за жизнь

"Просто напишите, пожалуйста, когда вы дадите воду. Людям пить нет воды, нет возможности купаться и стирать, готовить не можем, что за жизнь. Хочется уехать с этого города, честное слово. Дайте людям воду, люди не виноваты за ваши ошибки, неумение работать и вечно ломающихся моторов и насосов", - написала Зульфия.

"Спасибо за приятные обещания, дорогие! Воды вчера, как не было, так и нет. Уже трое суток. В Буйнакске, мкр. "Дружба", дом 21", - обратился сегодня к чиновникам EI EI.

"Нескончаемые совещания, а толку никакого… много ума ведь надо купить новую технику и установить ее", - саркастично написал сегодня другой пользователь. "За неделю можно было купить новый насос и поставить", - высказал мнение Расул.

"Каждую неделю что-то ломается. Думаю, надо не ремонтировать, а провести проверку на предмет установки некачественного и не соответствующего мощностям оборудования на каком-то этапе строительства", - указал MG.

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