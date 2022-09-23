Проект газопровода привел к конфликту жителей двух сел в Дагестане

23 сентября 2022, 06:37

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Поводом для стихийной акции протеста жителей двух сел в Карабудахкентском районе стали опасения, что строительство ветки газопровода приведет к снижению подачи газа в оба села, рассказали сельчане. Поиском решения конфликта займется комиссия с участием жителей обоих сел, заверили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября жители села Параул Карабудахкентского района перекрыли дорогу, требуя решить вопрос с газификацией.

В митинге участвовали жители села Дорогели, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Параул Арслан. "В наше село должны были провести дополнительную ветку газопровода, но против выступают жители села Доргели. По их словам, в результате упадет давление газа в направлении их села, и зимой они останутся без тепла", - озвучил версию Арслан.

Жители Параула тоже участвовали в акции, уточнил местный житель Тагир. "Зимой у нас слабое давление газа, новый газопровод нужен. Почему-то затягивается его строительство, потому жители Параула вышли на митинг", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Для стабильного газоснабжения домов планировалось в 2022 году строительство параллельного газопровода в нескольких селах Карабудахкентского района, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минэнерго Дагестана.

"Это вызвало недовольство среди жителей Доргели, которые опасаются, что после ввода нового газопровода давление газа в их домах снизится. Между тем, население села Параул уже в предыдущие годы испытали трудности с давлением газа и требуют его повышения", - рассказал представитель министерства.

По его словам, для увеличения мощностей перегруженных газораспределительных станций планируется провести их реконструкцию, что позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение жителей сел Параул и Доргели. "Для ускорения решения вопроса правительством Дагестана направлено обращение в адрес ПАО «Газпром» о рассмотрении переноса сроков проведения указанных работ на более ранние", - уточнил сотрудник министерства.

Конфликт между жителями Параула и Доргели стал темой обсуждения в администрации Карабудахкентского района, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы муниципалитета. По его словам, для решения этого вопроса создана согласительная комиссия, в состав которой вошли представители администрации района и обоих сел.

"Подключение газопровода с газораспределительной станции Доргели к селу Параул невозможно, так как она перегружена. "Газпром Газораспределение Дагестан" в такой ситуации отказывается подключать газопровод к ГРС Доргели, и это нужно принять как факт. В течение ближайшего времени комиссия в числе представителей обоих сел найдет оптимальное решение, которое устроит жителей обоих сел, и только по решению этой комиссии будут предприниматься дальнейшие действия", - процитировал сотрудник пресс-службы слова главы района Махмуда Амиралиева.

Глава района добавил, что удалось добиться того, чтобы модернизация ГРС Доргели была перенесена с 2025 на 2024 год. Ожидается, что после модернизации ее мощность будет увеличена в три раза - с 15 тысяч до 45 тысяч кубометров в час.

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