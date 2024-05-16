Состояние больницы в Дербенте дало повод для критики властей

16 мая 2024, 08:39

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Житель Дербента опубликовал в соцсети фотографии ветхих помещений местной поликлиники №4, и пожаловался на условия в медучреждении. Другие местные жители раскритиковали Минздрав Дагестана, также они указали на плохое состояние и других социальных объектов города.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на работу Минздрава республики и на условия в местных больницах. В частности, 4 июля 2023 года жительница Махачкалы пожаловалась в соцсети на большие очереди в городской клинической больнице и на отсутствие возможности записаться к врачу по интернету или телефону. Комментаторы раскритиковали Минздрав Дагестана за равнодушие к проблеме с очередями в медучреждениях и призвали их посетителей писать жалобы.

Жалоба жителя Дербента на условия в местной поликлинике №4 опубликована в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Мой Дербент 24". На фотография показан коридор, на стенах которого облупилась краска, помещения выглядят ветхими – так, будто бы в них долгое время не проводился ремонт.

"Так выглядит городская поликлиника №4, которая располагается в трёхкомнатной квартире и где обслуживаются более 25 тысяч горожан", – сказано в публикации.

На 08.35 мск 16 мая этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны почти 61 тысяча пользователей, набрал 35 отметок с реакцией пользователей и 46 комментариев.

"Безобразие! Министр здравоохранения республики чем занимается?" – задалась вопросом Лала Котова.

"Обогащается, наверное", – написал Артур Каменский.

"Куда миллиарды делись?" – задался вопросом пользователь с ником Злой Иногда Добрый.

"Классно же. За то туризм развивают", – сыронизировал пользователь Sali.

"Когда это все закончится? Почему люди думают только о себе, а не о жителях?" – возмутился Timur Muradov.

"Дагестан в картинках", – сыронизировала Сами Самира.

Другие пользователи пожаловались на плохое состояние других социальных объектов в Дербенте. "Вы ещё не видели, как выглядит детская библиотека на улице Ленина", – отметил Бесик Кудухов

"Бесик, а что дети ходят в библиотейку?" – ответил ему Гаджимурад Гаджиев.

"20 лет назад, она выглядела прилично. Часами сидела там", – отметила Амалия Аскерова.

На 08.35 мск на сайте Миндрава Дагестана и на сайте администрации Дербента нет комментариев относительно жалобы жителей на состояние поликлиники №4.

Напомним, 15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал опубликованный 10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 14 июня 2022 года следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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