Пользователи соцсети раскритиковали Минздрав Дагестана за очереди в больнице

04 июля 2023, 10:19

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Жительница Махачкалы пожаловалась в соцсети на большие очереди в городской клинической больнице, и на отсутствие возможности записаться к врачу по интернету или телефону. Комментаторы раскритиковали Минздрав Дагестана за равнодушие к проблеме с очередями в медучреждениях и призвали их посетителей писать жалобы.

Жалоба махачкалинки на большие очереди в городской клинической больнице Махачкалы была опубликована вечером 3 июля в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана".

"Чтобы записаться к врачу нужно стоять в очередях целый день, чтобы потом тебе сказали: "извините, запись к врачу не открывается". Работают всего два окошка. И на номер 55-37-62 практически никогда дозвониться невозможно, и по госуслугам записаться тоже", – пожаловалась она.

В очереди часто бывают ссоры, при этом в помещении душно, а среди пациентов, в том числе люди пожилого возраста. На всех не хватает сидений и из-за этого люди вынуждены стоять на ногах, добавила махачкалинка.

К посту прикреплено фото, на котором показано скопление людей в помещении.

На 10.15 мск 4 июля эта запись в паблике "Голос Дагестана", на который подписано более 172 тысяч пользователей, набрала 295 отметок с реакцией пользователей и 134 комментария.

"Очереди бесконечные", – подтвердила Албина Магомедова.

"Врачей там не застать, потому что принимают в платных клиниках. Другого объяснения не нахожу", – заявил Magomed Karimov.

"Минздрав Дагестана никак не мониторит социальные сети? Где официальный комментарий по этому поводу?" – спросила Эллочка.

"А когда вообще нормальная медицина была в Дагестане?" – спросила Нелли Магомедова.

"Это во всех поликлиниках так. Зачем придумали эти талоны, когда у них то вайфай не работает, то система не работает. Оставьте живые очереди", – пожаловалась Зулейха Бараева.

"Пишите в прокуратуру города. Если не поможет, позвоните на горячую линию в Москву. Превратили в бизнес госмедицину и учреждения", – считает пользователь с ником Абонента не существует.

"Собраться всем и на имя президента по почте отправить письмо с подписями, фото, и расписанием приема специалистов. И ещё. Запись к специалистам формируется на месяц вперёд, а доступность должна быть минимум на 14 дней", – заявил Абдулла Гафуров.

Сведения об очередях в городской клинической больнице Махачкалы не соответствуют действительности, заявило руководство учреждения вечером 3 июля в его Telegram-канале. "В ряде пабликов вышла информация, что через регистратуру невозможно записаться к врачу. Поясняем, чтобы записаться к врачу, приходить в поликлинику не обязательно. К врачу можно записаться заранее, а не толпиться в регистратуре", – сказано в публикации.

К посту также прикреплено видео, на котором показаны посетители в регистратуре больницы, очередей при этом на видео нет.

"Кавказский узел" также писал, что ранее работа Минздрава Дагестана неоднократно подвергалась критике, в том числе и со стороны главы Дагестана Сергея Меликова.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал опубликованный 10 июня на сайте федерального телеканала репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 14 июня следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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