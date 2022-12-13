Жители дагестанского села пожаловались на перебои с электроснабжением

13 декабря 2022, 22:39

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В селе Шаури Цунтинского района на протяжении нескольких лет не решается проблема низкого напряжения в электросети, в последнее время стали также регулярно отключать электричество, заявили местные жители. Власти района пообещали сельчанам заменить трансформатор.

Сообщение о перебоях с электричеством в дагестанском селе Шаури поступило на СМС-сервис "Кавказского узла" поздно вечером 12 декабря. "Республика Дагестан, Цунтинский район, село Шаури, постоянные перебои с электричеством, напряжение в сети низкое, до 100 доходит. Они хотят достучаться до властей. На видео местные жители, которые выражают свое недовольство и которые хотят достучаться до "слуг" народа, а обращаемся к вам так как вы являетесь СМИ. Выступает заведующий участковой больницы. И член общественной палаты", - указано в сообщении. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Видеозапись схода жителей Шаури была опубликована в Instagram*-паблике dag_hunting_fishing_tourism, на который подписан 19,1 тысяч человек. Как следует из видео, на сходе жителей присутствовали несколько десятков мужчин.

"У нас в домах напряжение очень низкое - где 90, где 120, где 160, где 180. 180 - это редкое сейчас. Мы сюда приехали, в Шаури на подстанцию, для того, чтобы руководство "Дагэнерго" знали, администрация нашего района чтобы знали и глава республики, чтобы знал. Мы уже терпим вот эту вот всю вакханалию уже несколько лет. Мы раньше думали, что у нас напряжение в домах будет нормализовано. Но получилось наоборот. А теперь у нас через каждые три часа идет отключение электроэнергии. Мы никак не можем не то что напряжение нормальное получать в домах, мы даже уже теперь стали вообще электроэнергию не получать. Потому что вот эта подстанция шаурийская здесь трансформатор, говорит, маленький", - заявил один из участников схода, на видеозаписи, опубликованной 12 декабря.

Администрация Цунтинского района пояснила перебои с подачей электроэнергии в Шаури тем, что "действующие трансформаторы не выдерживают нагрузки". "Из-за этого приходится по графику отключать электричество", - указано в сообщении в Telegram-канале Цунтинского района от 12 декабря.

Глава района Ахмед Гамзатов сегодня обсудил ситуацию с подачей электроэнергии с начальником производственного участка Гергебильских электрических сетей Давудом Нажмудиновым. "В связи с низким напряжением в электросетях в виду нехватки трансформаторов, достигнута договоренность установить два трансформатора 2,5кв в селении Зехида и 1 кв в селении Шаури освободившиеся после установки нового трансформатора в селе Бежта", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Власти района взяли организацию перевозки на себя. "Из села Гергебиль выехала бригада по установке трансформаторов", - указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что ежедневные перебои в подаче света вынудили жителей улицы Ярагского в Махачкале 17 августа перекрыть улицу. В ресурсоснабжающей компании отключения света объяснили аномальной жарой и перегревом оборудования.

Частые отключения света в Дагестане происходят из-за изношенных электросетей, существенный ремонт которых не проводился в последние десятилетия, заявил замглавы Минэнерго Дагестана Магомед Алибеков. Ветхое состояние электросетей, как и проблемы в других сферах, связаны с плохой работой чиновников, заявили жители республики в соцсети "ВКонтакте", комментируя слова заместителя министра.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.