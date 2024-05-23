23 мая 2024, 18:11

Власти сообщили об убитом на Украине бойце из Дагестана

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Исмаил Кадиров убит в зоне боевых действий, сообщил глава Дербентского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 896 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Артур Гусейханов стал 895-м бойцом из Дагестана, гибель которого в военной операции на Украине подтверждена официально.

Рядовой Исмаил Кадиров убит в ходе военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Дербентского района Мавсум Рагимов, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе села Рубас, где учился Кадиров. Как следует из приложенного к сообщению видеоролика, бойцу было 24 года, дата смерти - 1 мая 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 895 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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