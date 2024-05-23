Боец из Дербента убит в военной операции

23 мая 2024, 10:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артур Гусейханов из Дербента убит на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 895 военнослужащих из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 21 мая стало известно, что на Украине убит Нариман Сулейманов. Он стал, по меньшей мере, 894-м военнослужащим из Дагестана, который был официально признан представителями властей и силовиками убитым в зоне специальной военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Военнослужащий из Дербента Артур Гусейханов убит в зоне военной операции на Украине. Глава города Рустамбек Пирмагомедов передал родственникам Гусейханова орден Мужества, которым он награжден посмертно, сообщил сегодня ТАСС.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 895 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.