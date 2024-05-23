23 мая 2024, 10:12

Боец из Дербента убит в военной операции

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Артур Гусейханов из Дербента убит на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 895 военнослужащих из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 21 мая стало известно, что на Украине убит Нариман Сулейманов. Он стал, по меньшей мере, 894-м военнослужащим из Дагестана, который был официально признан представителями властей и силовиками убитым в зоне специальной военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Военнослужащий из Дербента Артур Гусейханов убит в зоне военной операции на Украине. Глава города Рустамбек Пирмагомедов передал родственникам Гусейханова орден Мужества, которым он награжден посмертно, сообщил сегодня ТАСС.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 895 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 мая 2024, 10:41

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