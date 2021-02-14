Волгоградский активист потребовал освободить Николая Платошкина

14 февраля 2021, 15:35

Глава движения "За новый социализм" Николай Платошкин с лета 2020 года остается под домашним арестом по абсурдным обвинениям, заявил его сторонник Михаил Матвеев на одиночном пикете в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", основатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин с 4 июня 2020 года находится под домашним арестом по обвинению в распространении фейков о коронавирусе и подготовке массовых беспорядков. Правозащитный центр "Мемориал"* включил Платошкина в список политзаключенных, поскольку считает эти обвинения безосновательными и политически мотивированными. В Волгограде неоднократно проходили акции, участники которых требовали освободить Николая Платошкина и других политзаключенных. Так, это требование озвучили участники серии одиночных пикетов 7 февраля.

Член движения "За новый социализм" Михаил Матвеев провел сегодня в Волгограде очередной пикет с требованием освободить главу движения Николая Платошкина. Пикет проходил в течение полутора часов около городской ярмарки на площади Возрождения.

По словам Михаила Матвеева, цель акции - привлечь внимание к "абсурдным обвинениям", предъявленным Платошкину, а также "возродить активность людей в общественной жизни". "Несмотря на апелляции, подаваемые адвокатами Платошкина, Николай Николаевич до 2 марта оставлен под домашним арестом без права на прогулки. Это, я считаю, бесчеловечное отношение к достойному человеку. Платошкин уважаемый человек в образовательной и дипломатической сферах", - добавил Матвеев.

Активист отметил, что некоторые прохожие расспрашивали его о Платошкине, другие же показали, что знают об арестованном. "Некоторые водители, проезжающие мимо, приветствовали меня. Если бы погода была более благосклонна, простоял бы дольше", - заключил он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Волгограде сегодня -6 при ветре скоростью 10 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, его пользователи имеют возможность корректировать данные о погоде. Сервис также доступен в легкой версии.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ включена в список иноагентов