Пикетчики в Волгограде призвали освободить политзаключенных

07 февраля 2021, 16:40

Семь активистов провели сегодня в Волгограде одиночные пикеты, выступив за освобождение политзаключенных и сменяемость власти в России. Прохожие сочли требования пикетчиков обоснованными.

Как писал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит в центре Волгограда одиночные пикеты, на которых критикуют власть и выступают в поддержку оппозиционных активистов. Так, 17 января четыре активиста - Владимир Васильченко, Галина Тихенко, Владимир Васиковский и Наталья Дорожнова - призвали не задерживать оппозиционера Алексея Навального, когда он прилетит в Россию. Некоторые прохожие поддержали требования пикетчиков.

17 января Навальный был задержан после возвращения в Москву из Берлина, где он лечился от отравления, а 2 февраля приговорен к заключению в колонии. Правозащитный центр "Мемориал"* признал его политзаключенным. 23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли массовые акции людей, недовольных политикой властей. Галина Тихенко, Наталья Дорожнова и Владимир Тельпук оказались в числе задержанных в Волгограде 31 января, каждый из них был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Семь активистов – Галина Тихенко, Тамара Гродникова, Галина Заболотнева, Владимир Васиковский, Наталья Дорожнова, Владимир Васильченко и Владимир Тельпук – провели сегодня с 12 до 13 мск одиночные пикеты в центре Волгограда.

У активистов были плакаты «Отпускай! #Свободу Навальному!», «Свободу [арестованному главреду "Медиазоны"] Сергею Смирнову!», «Свободу политзаключенному Марку Гальперину», «Свободу Николаю Платошкину!» и другие, часть плакатов стояли на асфальте.

Активист Марк Гальперин в 2018 году был признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорен к двум годам лишения свободы условно. В декабре 2019 года суд заменил ему условный срок на лишение свободы в колонии-поселении. Политолог Николай Платошкин летом 2020 года был обвинен в том, что распространял заведомо ложную информацию о мерах по борьбе против коронавируса и призывал граждан "к совершению массовых беспорядков и участию в них под видом протестных митингов" в Москве. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Платошкина политзаключённым.

За акцией наблюдали полицейские и казаки по обе стороны проспекта Ленина. Они спросили разрешения сфотографировать плакаты и записали данные пикетчиков, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

"Наше требование – освободить всех политзаключенных. Если власти хотят проводить выборы всерьез, надо дать этим людям возможность открыто заявлять свои требования и выдвигать свои кандидатуры. Естественно, надо расследовать произвол в отношении Алексея Навального, и не только его, но это самый яркий пример. С такой репутацией идти на выборы президенту и тем, кто его поддерживает, нельзя, это конец всякой демократии", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Васильченко. Также он сообщил, что требует, чтобы «отравление Навального было расследовано по закону».

Галина Заболотнева рассказала, что требует отставки Путина «за утрату доверия». «Согласно независимым исследованиям, рейтинг Путина не превышает 10 процентов. Когда Путин стал президентом, он сказал, что как только потеряет доверие, сразу сложит свои полномочия. Я очень хочу, чтобы он сдержал хоть одно свое обещание», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Тамара Гродникова стояла с плакатом с требованием освободить главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. "Безусловно, это дело политическое, это говорит о политическом преследовании за профессиональную деятельность. Мы требуем сегодня навести порядок с гражданскими правами и свободами, они у нас в стране практически сведены к нулю. Необходимо навести порядок с соблюдением 31-й статьи Конституции. Люди, которых задержали на митингах, а потом оштрафовали, просто хотели реализовать свое конституционное право, но в этом праве им было отказано", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 31 Конституции России регламентирует право граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции России опубликован в разделе "Кавказского узла" "Нормативные акты".

В свою очередь Галина Тихенко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что вышла «за свободу Навальному, всем политическим заключенным, свободу слова и свободу собраний, гарантированных 31-й статьей Конституции, против политического террора и за смену власти».

Владимир Тельпук стоял сегодня с плакатом с критикой президента, а Наталья Дорожнова сказала, что вышла «за свободу Навальному».

Пикеты вызвали интерес у прохожих

Сегодня в Волгограде холодно и ветрено, прохожих было мало. Часть из них читали плакаты или спрашивали активистов о теме пикета. Молодой человек, представившийся Андреем, сфотографировал пикетчиков.

«Выложу в интернет для истории. Я думаю, тема Навального после того, как ему дали реальный срок, закрыта. Навальный будет сидеть, о том, что нужно расследовать то, что с ним все же произошло, никто и не вспомнит», - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Молодая женщина Валентина также предположила, что «тема Навального возмутительна, но скоро будет забыта». «Возмутительна она тем, что его отравление не расследовали. Но, по всей вероятности, его все же считают серьезным оппонентом, если выгнали на улицы в дни протеста столько полиции. Я 31-го [января] шла от площади Ленина на автобус на Комсомольскую. Передо мной выстроился ОМОН, хотя шла я одна, просто была прохожей, никакой толпы сзади меня не было. Пришлось ждать, пока они разойдутся», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Студент Владимир обратил внимание, что молодежь не присоединилась к пикетчикам. "Странно, что после реальной посадки Навального за него выходят пенсионеры, а не молодежь. Скорее всего, всех, кого можно было, уже припугнули", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" студент.

После оглашения решения о реальном сроке Навальному уличные протесты в Волгограде не состоялись, потому что «в регионах слишком тяжелая ситуация с координаторами штабов», сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка волгоградского штаба Навального Мария Худоярова. "Настраиваемся на тяжелую работу, а там смотрим по ситуации. Сейчас мы настраиваемся на работу по выборам в Госдуму, работу с "Умным голосованием" и наблюдателями. А протестные акции планируются весной и летом", - сказала Мария Худоярова.

Волгоград - один из трех городов юга России, наряду с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

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