Третья экспертиза статей Гаджиева удовлетворила защиту

18 мая 2023, 22:58

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Судебное следствие по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева завершилось после оглашения результатов новой экспертизы статей журналиста. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение, не обнаружила в публикациях призывов к экстремизму, терроризму или иным противозаконным действиям.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 13 апреля суд суд продлил срок ареста Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева еще на три месяца.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Судебный процесс затянулся из-за отсутствия результатов экспертизы статей Гаджиева, которую ранее повторно запросила сторона обвинения. Это обстоятельство не позволяет перейти к прениям, рассказали 14 марта "Кавказскому узлу" адвокаты.

На сегодняшнем заседании суда по делу Гаджиева, Тамбиева и Ризванова было объявлено о завешении судебного следствия, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат журналиста Арсен Шабанов.

«На заседании допросили одного из следователей. Это в связи с ходатайствами, если не ошибаюсь, Тамбиева (было плохо слышно) о признании некоторых доказательств недопустимыми. А также была предоставлена наконец новая экспертиза», - сообщил он.

По словам защитника, результат новой экспертизы "в принципе, не отличается от предыдущей". «Эксперты не усмотрели никакого экстремизма в публикациях Гаджиева», - подчеркнул Шабанов.

Огласив результаты экспертизы, суд предложил перейти к прениям и дал сторонам процесса время на подготовку. «Реплик не было, сразу завершили судебное следствие и заседание. Очередное заседание назначено на 1 июня», - добавил Шабанов.

Результаты третьей и окончательной экспертизы статей Гаджиева сам судья назвал "вишенкой на торте", отметила супруга журналиста Дана Сакиева. «Четыре года сторона обвинения вводила общественность в заблуждение, обещая выявить в статьях Абдулмумина призывы к терроризму. На этом, фактически, было построено обвинительное заключение», - сказала она "Кавказскому узлу".

Экспертам задали вопрос, содержится ли в статьях Гаджиева "пропаганда каких-либо идей и взглядов". Эксперты учреждения, выбранного судом, обнаружили в публикациях пропаганду следующих идей: "необходимости интеллектуального и духовного развития жителей Дагестана и развития образования как социального института", "исламского образа жизни как средства борьбы с духовной, интеллектуальной и культурной деградацией, возрождение в республике социально благополучного справедливого общества", "необходимости внедрения в мусульманское общество научных знаний и прогрессивных современных достижений и технологий", "необходимости объединения мусульман для достижения социальной гармонии" и "получения духовно-религиозного образования и светского образования в различных отраслях научного знания". Никаких намеков на пропаганду терроризма и экстремизма исследователи в статьях Гаджиева не усмотрели.

Судья Сапрунов отметил во время процесса, что прокурор "не удовлетворился предыдущей экспертизой" и "сам пожелал узнать, к чему в таком случае призывал Гаджиев", отметила Сакиева. По ее словам, судья контатировал, что в статьях Гаджиева нашлись призывы лишь "к знаниям и развитию".

Гаджиев, Тамбиев и Ризванов лишены свободы уже почти четыре года, однако срок судебного процесса и содержания под стражей подсудимых во время суда законом не ограничен, пояснил адвокат Абусупьян Гайтаев, не участвующий в процессе.

«На предварительном следствии есть ограничения, максимально могут до полутора лет по особо тяжким статьям продлевать расследование. Но когда дело попало в суд, все зависит от хода суда, законом срок не ограничен. Если обвиняемым по особо тяжким статьям выносят приговор, то дают, как правило, строгий режим. В этом случае срок содержания в СИЗО зачитывается как один день к одному дню. Если общий режим, то один день равен полутора дням в СИЗО», - рассказал он "Кавказскому узлу".

Российская правоприменительная практика не знает примеров освобождения подсудимых из СИЗО во время суда, отметил адвокат. «Никакой судья не возьмет на себя такую ответственность, чтобы отпустить подсудимого по статье «финансирование терроризма» или подобной из СИЗО, например, под домашний арест», - считает Гайтаев.

Адвокат Арсен Шабанов подтвердил, что суд "уже не будет менять заключение в СИЗО для подсудимых". «В целом, суд шел довольно хорошими темпами», - считает он.

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