Пикеты друзей Гаджиева в Махачкале заинтересовали горожан и туристов

15 мая 2023, 23:59

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Еженедельные пикеты с напоминанием о несправедливом уголовном преследовании журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и других политзаключенных находят отклик у прохожих и вызывают интерес у иностранных гостей города, считают коллеги арестованного Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы. Сегодня пикеты с требованием освободить Гаджиева и других политзаключенных провели журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Традиционную акцию на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова в Махачкале сегодня посетили коллеги и друзья Гаджиева, а также его родственники. Силовики не предпринимали попыток прервать одиночные пикеты, многие прохожие и водители проезжающих мимо машин демонстрировали пикетчикам жесты поддержки и одобрения, передал присутствовавший на месте акции корреспондент «Кавказского узла».

По словам Идриса Юсупова, который держал плакат «Свободу политическим заключенным», он получал по 3-4 реакции от прохожих в минуту в течение всех 20 минут, пока длился его пикет. «Кроме того, что они (прохожие) просто смотрели, были те, кто сигналили, делали жесты руками, фотографировали», - сказал Юсупов.

Некоторые из прохожих спрашивали журналиста, есть ли политические заключенные в Дагестане. Юсупов отметил, что ранее проводил несколько акций подряд с плакатом «Свободу журналистике», но сегодня решил взять плакат с требованием освобождения политзаключенных, чтобы подчеркнуть актуальность проблемы.

Требование «Свободу политическим заключенным», как и требование «Свободу журналистике» имеет непосредственное отношение к Абдулмумину Гаджиеву, отметил он. «Гаджиев является и журналистом и является политическим заключенным», - сказал Юсупов.

Среди недавних политических преследований он обратил внимание на преследование театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук за постановку, которая ранее получила ряд престижных премий. По словам журналиста, их дело, хотя и не касается кавказского региона непосредственно является показательным, потому что в основу обвинения легли выводы экспертов Романа Силантьева и Галины Хизриевой «хорошо известные на Кавказе и во всем мусульманском сообществе России».

Беркович и Петрийчук обвинены по статье об оправдании терроризма (205.2 УК России) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». В постановке рассказывается о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за радикальных исламистов. В основу документальной пьесы легли реальные протоколы допросов таких женщин в России, Узбекистане и Кыргызстане, говорится в публикации RTVI от 4 мая.

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов, который 40 минут проводил акцию с требованием освободить Гаджиева, отметил интерес иностранных туристов, которые проходили мимо места пикета. Он остался удовлетворен реакциями прохожих и считает, что пикет выполнил свою задачу.

«Люди из автомобилей хорошо нас поддерживали, прохожие оборачивались, смотрели и спрашивали. Туристы оборачиваются с любопытством, были даже иностранцы: они интересовались, что именно произошло (с Гаджиевым) и могут ли они чем-то помочь. Несомненно, свою функцию одиночные пикеты выполняют: напоминают людям о том, что Абдулмумина Гаджиев незаконно и необоснованно находится под судом», - рассказал Магомедов корреспонденту «Кавказского узла».

Мама Абдулмумина Гаджиева, которая пришла понаблюдать за одиночной акцией в поддержку сына, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что 12 мая отправила очередную посылку сыну в СИЗО Ростова-на-Дону. Проблем с получением посылок у журналиста нет: поступают все отправления от нее и других родственников, рассказала она.

Следующее заседание по уголовному делу Гаджиева состоится 18 мая в Ростовском окружном военном суде, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Подсудимые не признают вину. На последнем заседании, 13 апреля, суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемых. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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