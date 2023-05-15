Коллеги Гаджиева провели два пикета в Махачкале

15 мая 2023, 14:38

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Одиночные пикеты с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева из-под стражи провели в центре Махачкалы журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, 8 мая такие пикеты провели заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Они рассказали "Кавказскому узлу", что их протестные акции заинтересовали махачкалинцев и туристов.

Сегодня Магомед Магомедов провел одиночный пикет на традиционном месте - на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Журналист потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева из-под стражи и прекратить его уголовное преследование. Одиночный пикет Магомедова начался в 13 мск и продолжался 40 минут.

В 13.28 мск к Магомедову подошёл сотрудник силовой структуры в форме и сфотографировал его. За пять минут до окончания пикета к Магомедову подошёл также сотрудник полиции.

За время одиночной акции на плакат Магомедова обратили внимание 15 человек, шесть из которых задали журналисту вопросы о том, кто такой Гаджиев и по какой причине его преследуют силовики. Также водители автомобилей сигналами выразили пикетчику поддержку.

В 13.40 мск свой одиночный пикет начал Идрис Юсупов. Он держал плакат с требованием свободы журналистике. Одиночная акция Юсупова также вызвала интерес у прохожих и водителей.

Напомним, пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле, рассказал 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

На последнем заседании, 13 апреля, суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемых. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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