Коллеги Гаджиева отметили интерес махачкалинцев к его делу

08 мая 2023, 23:33

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Одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева заинтересовали махачкалинцев и туристов, сообщили Магомед Магомедов и Идрис Юсупов. Махачкалинцы аполитичны, поэтому не выходят поддержать пикетчиков, считает друг Гаджиева Иса.

Как писал "Кавказский узел", одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в Махачкале заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. За 40 минут на одиночную акцию Магомеда Магомедова отреагировали 25 прохожих, также 16 водителей автомобилей поддержали журналиста сигналами и жестами, 4 из 25 прохожих, отреагировавших на акцию, обратились к нему с вопросами и словами поддержки. Коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, 24 апреля такие пикеты провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и , а 1 мая одиночный пикет провел Идрис Юсупов.

Журналисты считают, что уголовное преследование Гаджиева связано с тем, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Пикет Магомеда Магомедова начался в 13.05 мск и завершился 13.40 мск. Одиночная акция Идриса Юсупова, начавшаяся в 13.45 мск, продолжалась 20 минут. Рядом с местом проведения одиночных акций присутствовали мать Абдулмумина Гаджиева, его друзья и коллеги. Сотрудники полиции проверили личные данные пикетчиков, а участковый сотрудник полиции взял у Магомедова и Юсупова письменные объяснения в связи с проведением одиночных акций. Каких-либо попыток препятствовать проведению одиночных пикетов со стороны сотрудников правоохранительных органов не было, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте проведения акций.

По оценкам заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова, обе одиночные акции сегодня встретили большое количество одобрений и поддержки как со стороны прохожих, так и со стороны водителей, которые сигналили и показывали знаки поддержки, проезжая мимо места проведения одиночных акций. По мнению Магомедова на одиночные акции реагировали в равной мере как жители города, так и туристы, приехавшие в Дагестан. Для приехавших в Махачкалу туристов одиночные акции являются "новинкой" и зачастую гости столицы не знают, как себя вести, считает Магомедов. "Основная масса туристов проходит и оглядывается. Они не понимают, что происходит. Они не местные и они не знают, как себя вести в этой ситуации, поэтому они оглядываются и смотрят издалека. Таких было тоже очень много", - рассказал он.

"Я думаю, что кто-то из туристов обратился в интернет и выяснил, что это за история. Был сегодня момент, когда турист подошел, посмотрел плакат, отсканировал QR-код и пошел дальше",- рассказал Магомедов.

Журналист Идрис Юсупов также указал на повышенную реакцию со стороны прохожих и водителей автомобилей на проведенные сегодня одиночные акции. По его мнению, на увеличение внимания со стороны прохожих повлияло то, что сегодня выходной день и хорошая погода. "От этого тоже зависит количество реакций на одиночный пикет и аудитория, которая видит этот пикет. Обычно, когда люди бывают в суете рабочего дня, они проезжают и проходят и у них не бывает времени останавливаться рассматривать пикет, но сегодня , в связи с тем, что выходной день, люди останавливались, подходили и спрашивали. Интерес к пикету был такой же повышенный, как и на прошлой неделе",- сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

Юсупов отметил, что за последнее время увеличилось количество людей, которые подходят к нему на улице и спрашивают о судьбе Абдулмумина Гаджиева. По его мнению, это связано с видео, опубликованном на одном из YouTube-каналов, у которого насчитывается миллион подписчиков. В основу видеосюжета вошла информация из статей "Кавказского узла", рассказал Юсупов.

Он отметил, что у жителей Дагестана есть запрос на информацию об уголовном преследовании Гаджиева. При этом освещением развития событий вокруг дела Гаджиева и еженедельных одиночных пикетов в его поддержку занимаются лишь несколько изданий считает Юсупов.

Журналист напомнил, что требование его одиночного пикета "Свободу журналистике" прежде всего связано со свободой журналистике в стране в целом. Также данное требование связано с делом Абдулмумина Гаджиева. "Фактически он преследуется за свою журналистскую деятельность. Ему даже вменяется в вину написание статей. Будто бы они содержат какие-то противозаконные идеи и мысли, но (имеющаяся) экспертиза это все не подтверждает. Эти статьи были в свободном доступе много лет и любой может прочитать и убедиться, что там ничего противозаконного нет", - рассказал Юсупов.

Друг Гаджиева по имени Иса, присутствовавший на месте проведения акции, рассказал, что пришел поддержать одиночную акцию не впервые. Несмотря на то, что он редко посещает акции, он следит за развитием событий вокруг уголовного дела Гаджиева через социальные сети. А также через сайт "Черновика", где регулярно публикуются результаты судебных заседаний.

По словам Исы, многие его знакомые уверены в невиновности Гаджиева, однако в Дагестане есть категория людей, которые не знакомы с Гаджиевым и судят о его уголовном преследовании только по обвинению, предъявленному ему правоохранительными органами.

По его мнению, у людей, которые не знакомы с Гаджиевым лично, и делают выводы о его уголовном преследовании на основании информации в СМИ, есть несколько основных мнений. "Есть группа, которая говорит, что "это их не касается", вторая категория, утверждающая, что "дыма без огня не бывает", третья, утверждающая, что он религиозный радикал, и что он доигрался, а четвертая – либеральная, которая считает, что Гаджиев стал жертвой очередного беспредела", - пояснил друг Гаджиева.

Жители Махачкалы не выходят поддержать одиночные пикеты в защиту Гаджиева из-за своей малой вовлеченности в политику, отсутствия гражданской позиции, считает Иса. "Просто отсутствует культура активизма, привычка юридического отстаивания своих прав. Люди элементарно боятся писать жалобы, когда даже это предусмотрено самим законом", - отметил житель Махачкалы.

Следующее заседание по уголовному делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева состоится 18 мая в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов . Что именно будут обсуждать на предстоящем судебном заседании Шабанов затруднился ответить. При этом он отметил, что результатов экспертизы, назначенной по ходатайству стороны обвинения, пока нет.

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле, рассказал 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

23 марта суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. 6 апреля суд отклонил аналогичное ходатайство Ризванова. На последнем заседании, 13 апреля, суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемых. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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