Журналисты провели два пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева

08 мая 2023, 15:14

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Одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в Махачкале журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, 24 апреля такие пикеты провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, а 1 мая одиночный пикет провел Идрис Юсупов.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня в 13.05 мск Магомед Магомедов вышел на одиночный пикет в поддержку Гаджиева на традиционном месте - на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ.

Акция продолжалась в течение 40 минут, передал корреспонденту "Кавказского узла", присутствовавший на месте одиночного пикета. В 13.10 мск к Магомедову подошёл сотрудник силовой структуры в форме и записал личные данные пикетчика. Еще через 10 минут к Магомедову подошёл человек в штатском и, предъявив удостоверение сотрудника силовой структуры, попросил журналиста показать паспорт, после чего ознакомился с личными данными Магомедова.

За 40 минут на одиночную акцию журналиста отреагировали 25 прохожих, также 16 водителей автомобилей поддержали журналиста сигналами и жестами. За 40 минут проведения пикета в разговор с Магомедовым вступили четыре человека.

После Магомедова, с 13.40 мск до 14.00 мск, одиночный пикет провел Идрис Юсупов. Он стоял с плакатом "Свободу журналистике".

Напомним, пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле, рассказал 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

23 марта суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. 6 апреля суд отклонил аналогичное ходатайство Ризванова. На последнем заседании, 13 апреля, суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемых. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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