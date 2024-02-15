Мурад Шуайбов найден мертвым в колонии

15 февраля 2024, 09:07

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Один из осужденных за убийство учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова житель Дагестана Мурад Шуайбов найден мертвым в исправительной колонии в городе Сегежа в Карелии.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 декабря 2011 года, в День памяти погибших журналистов, был убит учредитель "Черновика" Хаджимурад (Гаджимурад) Камалов. Убийцы выстрелили в него 14 раз. Камалов занимался журналистскими расследованиями, в том числе по поводу исчезновения людей, был автором статей с критикой властей и руководства МВД Дагестана. В организации убийства и убийстве были обвинены бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев (он был назван заказчиком преступления), а также Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов. Им предъявлены обвинения по статьям: "Организация посягательства и посягательство на жизнь общественного деятеля", "Бандитизм", "Содействие террористической деятельности" и "Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". 1 июля 2022 года суд признал всех четырех подсудимых виновными. Исаев и Абигасанов получили по 16 лет лишения свободы, Шуайбов - 23 года, Хазамов - 24 года.

С 1991 года 15 декабря в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

О смерти Шуайбова рассказал представляющий его интересы адвокат из Петрозаводска Тимур Щеблыкин, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Адвокат виделся с подзащитным 6 февраля в исправительной колонии в Петрозаводске. "Условия отбывания наказания никогда в колониях хорошими не были, но о том, что его проблемы настолько серьезные, что несовместимы с жизнью, он мне не сообщал", – сказал Тимур Щеблыкин, слова которого приводит издание.

По информации Щеблыкина, Шуайбов в петрозаводской колонии находился в отряде со строгими условиями отбывания наказания, администрация настаивала, чтобы он попросил о переводе в помещение камерного типа, но тот отказывался. Однако на следующий день после визита адвоката он написал заявление о добровольном помещении в единое помещение камерного типа, которое имеется в колонии в Сегеже, был туда этапирован и умер два дня спустя.

Напомним, что с выводами суда по делу об убийстве Хаджимурада Камалова не согласились редакция "Черновика" и Магди Камалов - брат Хаджимурада и издатель "Черновика". Магди Камалов считает, что его доводы следствие не услышало, а ход делу дали лишь с целью посадить Исаева. По мнению редакции, убийство не раскрыто.

Напомним, в июле 2009 года Хаджимурад Камалов в эксклюзивном интервью "Кавказскому узлу" указал, что дестабилизация обстановки в Дагестана стала следствием "чрезвычайно высокой концентрации власти в руках бывшего министра внутренних дел Дагестана" Адильгерея Магомедтагирова. Ситуация в республике улучшится в том случае, если прекратится насилие над инакомыслящими, сказал тогда Камалов. На "Кавказском узле" размещен текст этого эксклюзивного интервью Камалова "Кавказскому узлу".

В ноябре 2022 года редакция "Черновика" объявила о приостановке выхода печатной версии газеты, объяснив это действиями властей, которые оказали давление на типографии, распространителей и на рекламодателей. В 2023 году печатная версия издания по-прежнему не выходила, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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* внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов. Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов".



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