Суд продлил срок ареста всем трем подсудимым по делу Гаджиева

20 июля 2023, 16:37

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Южный окружной военный суд на три месяца продлил срок пребывания под стражей дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву и другим обвиняемым по делу о финансировании терроризма - Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам заключения. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Гаджиев. Выступая в суде 6 июля, он заявил о бездоказательности обвинения. Абубакар Ризванов, выступая в прениях на заседании 13 июля назвал обвинение голословным.

Дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года взяты под стражу по обвинению в финансировании терроризма. Следователи полагают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Южный окружной военный суд на три месяца продлил срок пребывания под страже дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву и другим обвиняемым по делу о финансировании терроризма - Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву, сообщил сегодня Telegram-канал "Черновик".

Прокуратура настаивала на продлении ареста, так как по мнению гособвинителя, оказавшись на свободе подсудимые продолжат заниматься преступной деятельностью или могут скрыться.Защита просила использовать меру пресечения, не связанную с лишением свободы - подписку о невыезде или домашний арест, указав, что на стадии прений нет смысла скрываться от суда, а обвинение должно предоставить новые доводы для обоснования меры пресечения, сообщило сегодня RusNews.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале издания, ходатайства защиты поддержали и подсудимые. "Если основания для нашего нахождения под стражей не оспариваются, это потому, что их изначально вообще не было, то чего нет, не может оспариваться. А по поводу того, что мы можем продолжить преступную деятельность на воле, мы не занимались никогда преступной деятельностью", - указал Абдулмумин Гаджиев. Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов также согласились с требованиями защиты, однако суд продлил арест всем троим подсудимым.

"Кавказский узел" также писал, что коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 17 июля такие акции провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Они отметили, что выступления подсудимых в прениях спровоцировали рост интереса к делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, что показала реакция пикеты. Приговор суда по делу Гаджиева продемонстрирует, возможна ли в таких делах справедливость, либо развяжет руки тем, кто фальсифицирует дела, подчеркнули коллеги Гаджиева.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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