Прокурор не смог закончить выступление в прениях по делу Абдулмумина Гаджиева

16 июня 2023, 01:57

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Выступая в прениях по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, обвиненных в финансировании экстремистских организаций, прокурор повторил доводы, ранее озвученные в ходе процесса. Ожидалось что он закончит выступление за одно заседание, но ему не хватило времени.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая было объявлено о завершении судебного следствия по делу о финансировании терроризма против Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. Третья экспертиза, на которой настаивал прокурор, не обнаружила в публикациях Абдулмумина Гаджиева призывов к противозаконным действиям. Коллеги редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его дело актом политического преследования и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы. Экспертиза подчеркнула необоснованность обвинений дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, что может сказаться на решении суда, предположил дагестанский журналист Идрис Юсупов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года взяты под стражу по обвинению в финансировании терроризма. Следователи полагают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На заседании Южного окружного военного суда, состоявшемся 15 июня, в прениях выступал прокурор. Планировалось, что он завершит свое выступление, но он не смог уложиться в отведенное время, сообщил адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов.

"Прокурор просто перечитывал обвинительное заключение в сокращенном виде и допросы свидетелей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

"Позиция обвинения ни в чем не изменилась. Но точно это можно будет сказать только тогда, когда прокурор закончит выступать в прениях и зачитает выводы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гаджиева Дана Сакиева.

«На следующем заседании продолжит чтение. Он зачитывает обвинительное заключение, сделанное изначально следователем. Выводы экспертизы пока никак не отмечены в речи. Единственно, что нового ожидаем - какой срок он запросит обвиняемым. Скорее всего это будет на следующем заседании», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга Кемала Тамбиева Лаура.

Следующее заседание намечено на 22 июня.

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