Суд сорвал выступление Ризванова в прениях

27 июля 2023, 23:22

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Абубакар Ризванов зачитал лишь пять страниц из своей речи, после чего был объявлен перерыв и один из судей уехал, сославшись на семейные проблемы, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам заключения. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Гаджиев. Выступая в суде 6 июля, он заявил о бездоказательности обвинения. Абубакар Ризванов, выступая в прениях на заседании 13 июля назвал обвинение голословным. 20 июля суд на три месяца продлил срок ареста всем троим обвиняемым.

Дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года взяты под стражу по обвинению в финансировании терроризма. Следователи полагают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодняшнее заседание суда над Гаджиевым, Ризвановым и Тамбиевым вновь прошло в сокращенном виде. Ризванов успел зачитать всего лишь пять страниц своей речи в прениях. После перерыва один из судей срочно уехал, сославшись на семейные проблемы, из-за чего заседание было перенесено на 10 августа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший на заседании адвокат Абдулмумина Гаджиева Ашот Норврадян.

"Ризванов выступал всего около часа. После перерыва отложили заседание. Фактически подробностей он не изложил. Прошелся по всему обвинительному заключению в целом. По основным вопросам пока не успел что-то сказать. А больше на заседании ничего не было", - сказал Норвардян.

Скоротечность заседания подтвердил корреспондент RusNews Федор Забиран, который присутствовал сегодня на заседании. "Ризванов ещё далеко не завершил свое выступление, он очень подробно подготовился. У него буквально целая книга, из которой он читает свои возражения", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Забирана, Ризванов подробно разбирает показания свидетелей, в том числе засекреченных. "Много было сказано именно о тайном свидетеле под псевдонимом Сергеев. По нему очень много вопросов", - отметил он.

Ризванов отвергает какую-либо связь с Саситлинским, добавил журналист. "Также он просит признать показания ещё одного свидетеля, Багандова, недействительными и исключить их из обвинения", - пояснил он.

Журналист также сообщил, что сотрудники силовых органов очень не хотят, что бы СМИ нормально работало на процессе, но суд в целом идёт на встречу.

По его словам, состояние подсудимых нормальное. "Подсудимые, конечно, держатся бодро, но чувствуется усталость. Всё-таки процесс больше четырех лет длится", - отметил Забиран.

"Кавказский узел" также писал, что коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 24 июля в акции приняли участие Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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