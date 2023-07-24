Журналисты провели пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева

24 июля 2023, 14:43

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Одиночные пикеты в поддержку арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провели в Махачкале Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, 17 июля такие акции провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня Магомед Магомедов и Идрис Юсупов провели одиночные пикеты на традиционном месте - на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов.

Первый одиночный пикет провел Магомед Магомедов, он потребовал освободить Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование. По словам Юсупова, на одиночную акцию Магомедова реагировали многочисленные прохожие, трое из которых вступили с ним в диалог, задавая вопросы. Также жестами поддержки и длинными автомобильными сигналами реагировали проезжавшие мимо водители. К Магомедову подошли сотрудники патрульно-постовой службы и записали его данные, рассказал Юсупов.

Второй одиночный пикет с плакатом «Свободу журналистике!» провел сам Идрис Юсупов. По его словам, по состоянию 13.43 мск силовики не предпринимали попыток прервать одиночные акции.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам колонии. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал Гаджиев. Выступая в суде 6 июля, он заявил о бездоказательности обвинения. Абубакар Ризванов, выступая в прениях на заседании 13 июля назвал обвинение голословным. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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