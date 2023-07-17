Коллеги Гаджиева провели два пикета в Махачкале

17 июля 2023, 14:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева провели в Махачкале журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, 10 июля такие акции провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня Идрис Юсупов и Магомед Магомедов провели два одиночных пикета на традиционном месте - на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова. Идрис Юсупов вышел на одиночный пикет с требованием освободить политзаключённых. На месте одиночной акции присутствовали друзья, знакомые и коллеги Гаджиева.

На пикет Юсупова реагировали многие водители и прохожие. Несколько прохожих вступили с Юсуповым в диалог. Пришедшие к месту проведения одиночных акций сотрудники полиции записали личные данные пикетчика.

В 13.30 мск одиночный пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева начал Магомед Магомедов. Реакция на его одиночную акцию была аналогичной: многие водители поддерживали Магомедова длинными автомобильными сигналами и жестами. В 13.39 мск к Магомедову подошёл сотрудник полиции и записал его личные данные.

По состоянию на 13.45 мск. попыток помешать проведению одиночных пикетов не было, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить каждого из подсудимых к 19 годам заключения. Прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Гаджиев. Выступая в суде 6 июля, он заявил о бездоказательности обвинения. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.