Коллеги Гаджиева провели пикеты в Махачкале

10 июля 2023, 15:00

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Два одиночных пикета в поддержку арестованного журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в центре Махачкалы журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги арестованного журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы, рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. 3 июля одиночные пикеты провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист Идрис Юсупов.

Журналисты считают, что Гаджиев преследуется из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда". Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня в 13.00 мск в центре Махачкалы на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова прошли два одиночных пикета. Первый одиночный пикет провел дагестанский журналист Идрис Юсупов.

Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что вышел на акцию с требованием свободы для политических заключённых. На пикет Юсупова реагировали в основном водители автомобилей, которые проезжали мимо места проведения акции протеста. Они сигналили, проявляя тем самым поддержку Юсупову. Несколько водителей остановились, поздоровались с журналистом и задали ему несколько вопросов, передал корреспондент "Кавказского узла".

В 13.20 мск одиночный пикет начал заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что проводит акцию протеста с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева.

Акции прошли без инцидентов, попыток помешать их проведению не было, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину.

22 июня гособвинитель потребовал приговорить к 19 годам заключения Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева. При этом прокурор проигнорировал доводы экспертов и показания свидетелей, констатировал после заседания Абдулмумин Гаджиев.

6 июля Гаджиев выступил в Южном окружном военном суде. Он заявил, что обвинение не предоставило ни одного реального доказательства, что подсудимые были знакомы, объединились в группу и финансировали террористические организации.

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